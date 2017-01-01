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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar

12 Nisan 2017 Çarşamba, 02:35:30 HABERTURK.COM

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Merkez Orduevi’nde bulunan Tümgeneral Ali Doğan İnce’yi derdest etmeye gelen 4 cuntacı subayı, ölümü göze alarak püskürten Er Müslüm Uzun ile Uzman Çavuş Erdal Anbarcı, o geceyi Habertürk’e anlattı

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    Ankara Merkez Orduevi’nde bulunan Tümg. Ali Doğan İnce’yi 15 Temmuz gecesi derdest etmek için gelen FETÖ’cü 4 subayla çatışmaya girip direnen Er Müslüm Uzun ile Uzman Çavuş Erdal Anbarcı Habertürk’e konuştu. Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre çatışmadan Uzun yara almadan kurtulurken, darbeci askerlerin kurşunlarıyla tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Anbarcı (41), yaşadıklarını şöyle anlattı:

     

     

  • 2 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar
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    “O gece Özel Koruma Tabur Komutanlığı lojmanının nizamiyesinde nöbetçiydim. Saat 20.30 gibi bir binbaşı ile bir başçavuş araçla nizamiyeye geldi. Tedbir amaçlı denetleme olduğunu söyledi. Bunun öncesinde 2 araç lojman kısmına geçip içeriye girmiş."

  • 3 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar
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    "Kontrol ettiğim araçta kaç silah olduğunu öğrenmeye çalışırken, o iki araç çıkıp gitti. Binbaşı ve başçavuşun olduğu araç da o aracı görünce ayrıldı. Lojmandan bir asker koşup Genelkurmay Lojistik Komutanı Korgeneral Tayfun Fikret Erbilgin’in zorla araca bindirilip kaçırıldığını, cep telefonlarının da alındığını söyledi. Bunun üzerine ön kapının kapatılmasını telsizle bildirdim. Ama araçlar Paşa’yı kaçırdı. Amirlerimi arayıp bilgi verdim."

  • 4 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar
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    ‘İŞİNİ BİTİRMEYE GELDİK’

    "Nöbet yerime geçtim. Bu sırada uçaklar helikopterler uçuyordu. Yanımıza Tümg. Ali Doğan İnce geldi, bana dönüp ‘Bu saatte neden uçar ki bunca uçak ve helikopter’ diyerek telefon etmek üzere ayrıldı. Ön nizamiyedeki nöbetçi asker, telsizle ‘Size doğru silahlı kişiler geliyor’ diye çağrı yaptı. Silahımı alıp nizamiye kapısının önüne çıktım. Askeri plakalı araçtaki asker, ‘Bana Ali Paşa’yı vereceksin, işini bitirmeye geldik." 

  • 5 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar
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    "Aç kapıyı’ dedi. Bir yüzbaşı kimliğini uzatır gibi yapıp silahımın namlusundan çekmeye çalıştı. Yarbay ve arkasındaki binbaşı, ‘Mermiden de mi korkmuyorsun’ diyerek havaya bir el ateş etti. Nizamiyede bekleyen nöbetçi asker, bir el havaya ateş açtı. Mevzime koşmaya başlayınca peşimden ateş açıldı. Mevziye girip araca ateş açtım. Ağaçların arasına saklanan yarbay bana ateş etti. Önce koluma, sonra belime kurşun isabet etti. Çatışma sürerken sağ bacağıma iki mermi isabet etti. Yerde oturur vaziyette çöküp kaldım."

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