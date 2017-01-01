FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar

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‘DESTEK NEDEN GELMEDİ?’

17 Temmuz sabahı korna sesleriyle uyandım. Hemşireye seslenip, ‘Bu korna sesleri neyin nesi’ diye sordum. Hemşire bana, ‘Haberin yok mu darbe giri- şimi oldu’ dedi. Ben darbe girişimini böyle öğrendim. O gün benim doğum günümdü. Hâlâ anlamıyorum. İlk nizamiyeden silahlı araç girdiği bilgisi telsizle verildi ama peşinden destek gelmedi. Ben ve askerim dakikalarca göğüs göğüse darbecilerle çatıştık. Günler sonra savcılık benim olayla ilgili ifademi alırken bu ayrıntının da araştırılmasını istedim.”