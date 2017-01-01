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Kocaeli'de bir kişi 4 aylık karısını başka bir adamla yakaladı

"Bize bir haber geldi. Boşanma işlemleri devam eden oğlumun eşinin başka bir erkekle gezdiğini söylediler. Yanlarına gittim ve kızın yanında bulunan adama 'Sen kimsin' diye söylendim"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:40:41 Güncelleme: 13:27:51 İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aylık karısını başka bir adamla kafede otururken yakalayan koca ve kayınbaba polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polislerin, polis olduğuna inanmayan Tuğba S. karakolluk olmaktan kurtulamadı.

İddiaya göre, Serkan S. ve Tuğba S. 4 ay önce dünyaevine girdi. Ancak çift anlaşamayınca boşanma davası açıldı. Çiftin boşanma davası devam ederken, Tuğba S. başka bir erkek ile tanıştı. İkili önceki gün bir kafede buluştu. Ortak bir tanıdıkları ise kayınbaba Kenan S.'yi arayarak, oğlunun evli olduğu kadının başka bir erkekle oturduğunu söyledi. Bunun üzerine baba Kenan S. ve oğlu Serkan S. kafeye gelerek çifti yakaladı. Tuğba S.'nin yanındaki Okan S. evli olduğunu bilmediğini söylerken, olay yerine polis çağrıldı. Ancak Tuğba S. gelen polis ekiplerine inanmayarak ilk önce direndi. Daha sonra olay yerine takviye polis ekiplerinin gelmesi ile Tuğba S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"OĞLUMUN EŞİNİ BAŞKA ADAMLA BASTIM"

'Oğlunun eşi başka bir erkekle geziyor' bilgisi üzerine oğluyla birlikte olay yerine gittiklerini belirten baba Kenan S., "Bize bir haber geldi. Boşanma işlemleri devam eden oğlumun eşinin başka bir erkekle gezdiğini söylediler. Bunun üzerine olay yerine gittik, kendilerini otururken gördüm. Yanlarına gittim ve kızın yanında bulunan adama 'Sen kimsin' diye söylendim. Onun üzerine mekan sahibi beni dışarı çıkardı. Dışarı çıktıktan sonra olay polise intikal etti. Ben kendisinden şikayetçiyim. Çünkü boşanma aşamaları kesinleşmiş değil. Kanunen oğlumun eşi durumunda. Olay küçük bir olay değil hala soyadımızı taşıyor. Bizim için bu durum namus meselesi" dedi.

Oğlunun eşinin polis ekiplerine tepki gösterdiğini belirten baba Kenan S., "Oğlumun eşi olay yerine gelen polis ekiplerine direndi. Gelen polislerin sahte polis olduklarını söyledi. Polisler üniformalıydı. Kendisine tartışma sırasında herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. Ama doktor raporuna giderken kendi kolunu sıkmaya başladı. Yanındaki çocukla da medeni bir şekilde konuştum. Maalesef çocuğu da kandırmış. 'Bekarım, boşanmak üzereyim' demiş. Kızın evli olduğundan adamın kesinlikle haberi yok. Olay olduktan sonra erkek arkadaşı bana 'Allah size sabırlar versin' dedi zaten. Nihayetinde bir bayan arkadaş olalım demiş çocuğun yapabileceği bir şey yok" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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