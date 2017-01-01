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Erdoğan: Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir

13 Nisan 2017 Perşembe, 01:09:17 AA

Erdoğan: "Şu muhteşem atmosferde gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan Yüce Mevlama hamdolsun"

  • 1 Erdoğan: Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na katıldı.

  • 2 Erdoğan: Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir
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    Programda şehit yakınları ve gazilere seslenen Erdoğan, "Şu muhteşem atmosferde gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan Yüce Mevlama hamdolsun" dedi

  • 3 Erdoğan: Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir
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    16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumla ilgili konuşan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz, 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir" dedi.

  • 4 Erdoğan: Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir
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    İşte İstanbul'daki buluşmadan görüntüler;

  • 5 Erdoğan: Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir
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