Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na katıldı.
Programda şehit yakınları ve gazilere seslenen Erdoğan, "Şu muhteşem atmosferde gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan Yüce Mevlama hamdolsun" dedi
16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumla ilgili konuşan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz, 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir" dedi.
İşte İstanbul'daki buluşmadan görüntüler;