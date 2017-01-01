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Deniz Kul'un ABD'den getirdiği mücevher dolu çanta iki dakikada çalındı

17 yıldır ABD’de yaşayan ve bebeğiyle birlikte Türkiye'ye dönen Deniz Kul'un ABD'den getirdiği mücevher dolu çanta, iki çocuk ve bir kadın tarafından iki dakikada çalındı

13 Nisan 2017 Perşembe, 03:39:18 Güncelleme: 04:07:37

ABD’den bebeğiyle geldiği İstanbul’da kendisini takip eden hırsızlar tarafından mücevher dolu çantası çalınan Deniz Kul’a, Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu ulaştı.

17 yıldır ABD’de yaşadığını belirten Kul, “Yeşilköy’de apartmanın önünde taksiden indim. Bir komşunun ziline bastım, kapı açıldı. Paspasla kapıyı tutmaya çalışırken, birden sesler duydum arkamdan. Dönüp baktığımda 2 çocuk ve ortalarında bir kadın vardı. Çocuklardan biri ‘Abla size yardım edeyim mi?’ dedi. Bu civarda oturduklarını sandım. Valizlerime yardım istedim” dedi. Valizlerini kapının önüne çekmeye çalışırken bir anda yardıma gelenlerin kaybolduğunu anlatan genç kadın, “Arkamı döndüğümde kimsenin olmadığını gördüm. İçinde 300 bin dolarlık mücevherlerim, pasaportlarımız, kredi kartlarım, 500 dolar nakit paramın bulunduğu çantayı taksinin ön koltuğuna bırakmıştım. Taksici, ‘Abla onu kadına verdim’ dedi. ‘Niye veriyorsun?’ dedim. O da ‘Size yardıma gelince yakının olduğunu düşündüm’ dedi. Her şey 2 dakikada oldu” diye konuştu.

Manhattan’da emlak satış işleri yaptığını söyleyen Kul, “Evde çalınmasın diye ilk defa her şeyi toplayıp getirdim. Mücevherlerimi kuyumcuya satmışlar. Polise ‘Gidip alalım’ dedim. ‘Delil yok’ dediler. Mücevherlerimin bulunmasını istiyorum. Tüm birikimimdi bunlar” ifadesini kullandı. Teşhisin ardından polis tarafından şüpheliler Vildan G. ve S.T. (15) yakalandı. 2 şüpheliden Vildan G. tutuklandı.

 

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