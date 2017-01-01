Malatya'da eşini çekiçle öldüren kocaya müebbet

Malatya'da, 3 yıl önce eşini, ‘kendisini aldattığı' iddiasıyla demir sopa ve çekiç ile başına vurarak öldüren katil zanlısı koca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Hekimhan İlçesi Basak Mahallesi'nde 8 Nisan 2014'te yaşanan olayda İsmail Çalışkan (63), eşi Fatma Çalışkan'ı (54) önce demir sopa ile ardından ise çekiç ile vurarak öldürmüştü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında tutuklu olarak yargılanan sanık İsmail Çalışkan'ın yargılaması sona erdi ve mahkeme kararını açıkladı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da bir avukat katılırken, mağdur tarafın avukatı Yasemin Hamamcı, mahkemeden takdir indirimi yapılmadan ceza verilmesini talep etti.



İNDİRİM UYGULANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son raporda "cezai ehliyetinin tam olduğu" sonucunun bildirildiği Çalışkan, son savunmasında, "Eşim beni çok defa aldattı, defalarca kendisini ikaz ettim. Ancak beni dinlemedi, o gece de kapı çalındı, ben kapıyı açtım, kimse yoktu. Muhtemelen dostu gelmişti. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Çalışkan'a eşini kasten öldürme suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ardından "sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları" nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak "müebbet hapis cezası" verdi.



EŞİNİ YARALADIKTAN SONRA ÇAY DEMLEYİP İÇMİŞTİ

Olay esnasında evde bulunan ve cinayetin tek tanığı olan çiftin o dönem 11 yaşında olan kızları K.Ç. tanık olarak mahkemede alınan ifadesinde, "Babam önce soba demiri ile arka arkaya anneme vurdu, daha sonra çekiç ile vurmaya devam etti. Sonra onu sürükleyerek kilerin olduğu yere götürdü. Annem yerdeydi ve her tarafı kanıyordu. Bende evdeki mavi havluyu alıp kanayan başına tuttum. Bu sırada babam çay demledi. Ekmek arasına peynir koyup yedi ve sonra evden ayrıldı" demişti.