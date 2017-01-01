13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Malatya
GÜNDEM

Malatya'da eşini çekiçle öldüren kocaya müebbet

Çalışkan, son savunmasında, "Eşim beni çok defa aldattı, defalarca kendisini ikaz ettim. Ancak beni dinlemedi, o gece de kapı çalındı, ben kapıyı açtım, kimse yoktu. Muhtemelen dostu gelmişti" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:40:00 Güncelleme: 10:43:11

Malatya'da, 3 yıl önce eşini, ‘kendisini aldattığı' iddiasıyla demir sopa ve çekiç ile başına vurarak öldüren katil zanlısı koca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hekimhan İlçesi Basak Mahallesi'nde 8 Nisan 2014'te yaşanan olayda İsmail Çalışkan (63), eşi Fatma Çalışkan'ı (54) önce demir sopa ile ardından ise çekiç ile vurarak öldürmüştü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında tutuklu olarak yargılanan sanık İsmail Çalışkan'ın yargılaması sona erdi ve mahkeme kararını açıkladı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da bir avukat katılırken, mağdur tarafın avukatı Yasemin Hamamcı, mahkemeden takdir indirimi yapılmadan ceza verilmesini talep etti.

İNDİRİM UYGULANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son raporda "cezai ehliyetinin tam olduğu" sonucunun bildirildiği Çalışkan, son savunmasında, "Eşim beni çok defa aldattı, defalarca kendisini ikaz ettim. Ancak beni dinlemedi, o gece de kapı çalındı, ben kapıyı açtım, kimse yoktu. Muhtemelen dostu gelmişti. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Çalışkan'a eşini kasten öldürme suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ardından "sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları" nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak "müebbet hapis cezası" verdi.

EŞİNİ YARALADIKTAN SONRA ÇAY DEMLEYİP İÇMİŞTİ

Olay esnasında evde bulunan ve cinayetin tek tanığı olan çiftin o dönem 11 yaşında olan kızları K.Ç. tanık olarak mahkemede alınan ifadesinde, "Babam önce soba demiri ile arka arkaya anneme vurdu, daha sonra çekiç ile vurmaya devam etti. Sonra onu sürükleyerek kilerin olduğu yere götürdü. Annem yerdeydi ve her tarafı kanıyordu. Bende evdeki mavi havluyu alıp kanayan başına tuttum. Bu sırada babam çay demledi. Ekmek arasına peynir koyup yedi ve sonra evden ayrıldı" demişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Firari generaller Angun ve Yıldırım tutuklandı
GÜNDEM

Firari generaller tutuklandı
Darbeci yüzbaşıdan erlere: Ateş edin yoksa size sıkarım
GÜNDEM

"Teslim olursam, Kemal yüzbaşı beni vuracak"
Malatya'da 2 kişinin öldüğü kafe dehşetinde 18 gözaltı
GÜNDEM

Malatya'daki kafe dehşetinde yeni gelişme
Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
GÜNDEM

Teksas değil Malatya!

Malatya'da üniversite öğrencisi 3 kızın hız tutkusu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı
GÜNDEM

Üniversiteli kızların hız tutkusu faciayla ...
Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar verildi
GÜNDEM

Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar ...
Tokat'ta öğrenci minibüsü devrildi: 16 yaralı
GÜNDEM

TOKAT'TA ÖĞRENCİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI
Olası bir kazada metrobüsün yoldan çıkışı bariyerlerle engellenecek
GÜNDEM

METROBÜSE 'YOLDAN ÇIKARMAYAN' BARİYER
Deniz Kul'un ABD'den getirdiği mücevher dolu çanta iki dakikada çalındı
GÜNDEM

"HER ŞEY İKİ DAKİKADA OLDU"
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (13 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 13 NİSAN GÜNLÜĞÜ
TEM otoyolunda feci ölüm
GÜNDEM

TEM'DE FECİ KAZA! TRAFİK DURDU
Malatya'da eşini çekiçle öldüren kocaya müebbet
GÜNDEM

"O GECE DE KAPI ÇALINDI, MUHTEMELEN DOSTU GELMİŞTİ"