Tekirdağ'da sır ölüm

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde 24 yaşındaki H. K. arkadaşının evinde doğalgaz borusunda asılı bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, olay, Çorlu İlçesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dün saat 16.00 sıralarında H. K., kız arkadaşı ile görüşmek için bir arkadaşından evinin anahtarını ödünç aldı. Uzun süre telefonla K.'ya ulaşamayan arkadaşları eve gitti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER



Çilingir yardımıyla girilen evde K. doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu. Arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri H. K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri ile savcının olay yerinde incelemelerini tamamlamasının ardından K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.