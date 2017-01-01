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Gaziantep'te saldırı planlayan DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı

Rakka'dan geldiğini anlatan terörist, sınırı geçtikten sonra yakalanmaması durumunda Gaziantep'e giderek canlı bomba eylemi yapacağını söyledi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:15:51 Güncelleme: 12:17:08 DHA

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis sınırında yakalanan ve sorgusunda Gaziantep'te canlı bomba olarak saldırı yapmayı planladığı ortaya çıkan DEAŞ terör örgünü üyesi Çeçenistan asıllı Rusya uyruklu D.G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kilis'te, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın eylem amacıyla Türkiye'ye canlı bomba göndermeyi planladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında yoğun önlem alan askerler, geçen 4 Nisan gecesi canlı bomba eylemi yapmak üzere görevlendirilen teröristin Türkiye'ye geçeceğini saptadı. Teröristin geçiş yapabileceği güzergahlarda tedbir alan polis ve askerler, sınırı beraberinde aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişilik grupla, kaçak olarak geçen Çeçenistan asıllı 29 yaşındaki D.G.'yi gözaltına aldı.

RAKKA'DAN GELMİŞ

DEAŞ'lı teröristin üst aramasında 2 el bombası ve bel kemeri şeklinde patlamaya hazır 750 gram C4 patlayıcı ile ele geçirildi. Ele geçirilen bomba ve patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilirken, gözaltına alınan terörist ise güvenlik güçlerince sorgulandı. Sorgulamasında terör örgütünün talimatı doğrultusunda Rakka'dan geldiğini anlatan terörist, sınırı geçtikten sonra yakalanmaması durumunda Gaziantep'e giderek canlı bomba eylemi yapacağını söyledi.

Sorgulaması tamamlanan terörist, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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