Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da patlasalar da cevap vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, demokrasiyi büyütmek, herkesin hukuk karşısında eşit haklara sahip, adalet ve hukukun üstün olduğu bir Türkiye istediklerini söyledi.

"Anayasa değişikliğiyle üstünlüğün hukukunu getirmek istiyorlar." diyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, başbakan yardımcıları, bakanlar, valiler, kaymakamlar ve hakimlerin partili olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceğini ileri sürdü.

"80 MİLYONU TEK ADAMA TESLİM EDECEK MİYİZ?"

Kılıçdaroğlu, herkesin sandığa giderken düşünmesi gerektiğini belirterek, "Ben dahil hepimizin düşünmesi lazım. Bunun bir parti, kişi ya da seçimle ilgisi yok. Bu, bir memleket, demokrasi, itibar meselesi. Biz 80 milyonu tek adama teslim edecek miyiz? 'Hayır' diyeceğiz çünkü babalarımız, dedelerimiz, bize 'Akıl akıldan üstündür' dedi. Babalarımız, dedelerimiz, bize 'Oturun istişare edin, bir büyüğe, bilene danışın, konuşun, anlaşın, uzlaşın, memleket sorunlarını çözün' diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceği için demokrasinin güçlenmek zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"MUSTAFA KEMAL ASLA TEK ADAMLIĞA SOYUNMADI"

"Sandığa gideceğiz, 'hayır' oyu kullandığımız zaman bu ülkeye en büyük faydayı, hayrı yapacağız. Hep birlikte eğer bu kararı alabilirsek emin olun dünyaya, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, devletin bütün baskılarına, imkanlarına rağmen demokrasiden yana oldu, demokrasiyi güçlendirdi' diyeceğiz. 'Ben ülkemde demokrasi istiyorum arkadaş' diyecek. Demokrasiyi güçlendirmek için mücadele edeceğiz, bunun için mücadele edeceğiz. Bunun için çaba harcıyoruz zaten. Eğer demokrasiyi güçlendirirsek dünyada itibarımız artar. Tek adam rejimi için, 'Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı' diyorlar. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde, 23 Nisan 1920'de Meclis açıldığında tek adam değildi. O bir önderdi ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldılar."

"ATATÜRK'E VERİLMEYEN YETKİYİ BİR KİŞİYE VERECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1924 Anayasası görüşüldüğünde Atatürk'e Meclise fesih yetkisi verilmek istendiğini anımsatarak, "Fakat 'Bizi buraya Türk milleti getirdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meclisi feshedemez' dediler ve bu kararı aldılar. Şimdi biz bu yetkiyi 2017'de bir kişiye vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi bir kişiye vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN OLMASAM MİTİNG DE DÜZENLEYEMEYECEKLER"

Hangi gerekçeyle 80 milyonun seçtiği TBMM'yi, milli iradeyi feshetme gereği duyulacağını soran Kılıçdaroğlu, "Bir akıllı adamın çıkıp bana bunun gerekçesini anlatması lazım. Seçim meydanlarına çıkıyorlar, sabah, öğleden sonra, ikindi Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar başka derdiniz yok mu? Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete? Ben şu kanaate vardım; ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler. İstiyorlar ki onlara, her eleştirilerine cevap vereyim. Ben, millete söz verdim, ahdettim ki hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim." diye konuştu.

"BUNU DEMOKRAT PARTİ'DE YETİŞEN BİRİ SÖYLÜYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'un "Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman tek adamlığı istememiştir" açıklamasını yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bunu Demokrat Parti ocağında yetişen bir kişi söylüyor. Çünkü Demokrat Parti'nin Cumhuriyet, Atatürk, demokrasi, bayrak ve vatanıyla bir sorunu yoktu. Şimdi Nilüfer Gürsoy, 'Cumhuriyet ve demokrasi tehlikededir' diyor. Birisi kalkıp açıklama yapıyor, 'Halk, 16 Nisan'da sandığa yeni bir devlet kurmak için gidecek' diye. Sormak istiyorum, senin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ne alıp veremediğin var? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinden ne istiyorsun? Buna cevap veriyorlar mı? Ona söylüyorum, kulakları duysun. Türkiye Cumhuriyeti devletini, İstiklal Marşı'nı, bayrağımı, vatanımı seviyorum ve sizin getirdiğiniz anayasa değişikliğine 'hayır' diyorum."

Halka ve Allah'a güvendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yeni bir demokrasi destanı yazılacağına inandığını belirtti.

"BU BİR SEÇİM DEĞİL, DEMOKRASİYİ OYLUYORUZ"

Herkesin sandığa gitmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Eşiniz 16 Nisan'da 'Bugün arkadaşlar kahvede bekliyor, gidip konken oynayayım' derse sakın izin vermeyin. Tutun kolundan doğru sandığa götürün. Sadece eşinizi değil, kardeşinizi, dayınızı, amcanızı, yeğeninizi. Bu bir seçim değil, bir partiye, bir kişiye oy vermeyeceğiz. Demokrasiyi oyluyoruz. Demokrasiden yana mı, tek adam rejiminden yana mı oy kullanacağız?" dedi.

"Her türlü yolsuzluğu yapsalar dahi hesap sorulamayacak bir düzen getiriyorlar." iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KUL HAKKI YİYENDEN HESAP SORULMAYACAKSA..."

"Mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. Kul hakkı yemenin en büyük günah olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Kul hakkı yiyenden hesap sorulmayacaksa ne yapılacak? Yolsuzluk yapana 'Neden yolsuzluk yaptın?' diye soru dahi sorulmayacaksa buna nasıl gidip 'evet' diyeceksiniz? Bir Allah'ın kulu çıkıp bana bunu anlatsın. Yolsuzluk yapan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir bakana, başkan yardımcısına ben TBMM'de soru dahi soramayacağım. Böyle bir düzen getiriyorlar. Meclis kürsüsüne çıkıp 'Neden bu işi böyle yaptınız?' diyemeyeceğim."

Yeni anayasayla milletvekili sayısının 600'e çıkarılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun size faturası en az 187 trilyon lira. Bu 187 trilyonu 50 milletvekiline vereceğine Gönen'in pirinç üreticisine, süt üreticisine, çiftçisine, emeklisine versene. Üretiyor, hiç değilse alın teri döküyor, ona ver kardeşim o zaman bu parayı. 'Hayır' diyor, 'Güçlü parlamento'. Ne demek güçlü parlamento? Yetkisi alınmış parlamento, güçlü parlamento değildir." açıklamasında bulundu.

"SANKİ 15 YILDIR MEMLEKETİ BAŞKASI YÖNETİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği gelirse istikrar gelecek" sözlerine de değinerek, "Sanki 15 yıldır memleketi başka biri yönetiyor. Siz yönetiyorsunuz. 'Bu gelirse terör bitecekmiş. Sanki 15 yıldır başkaları iktidarda. 15 yılda hangi kanunu çıkaramadınız, hangi kararı alamadınız? Neden bunu getiriyorsunuz? Gerçekten çıkıp bunu millete anlatamıyorlar. Millete anlattıkları tek konu var, o da benim. Onu da ben sizin takdirinize sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından partisinin Gönen İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra hayatını kaybeden Hilal Üstündağ'ın (14) Karşıyaka Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı ve Üstündağ'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.