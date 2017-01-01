Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen DAEŞ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon düzenledi.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü adına paylaşımlarda bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A., D.E., R.A., H.A., C.E. ve H.Ş. ile Türk vatandaşı S.Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyon kapsamında Suriye uyruklu 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.



