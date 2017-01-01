İstanbul'da eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

İstanbul'da 16 Nisan günü düzenlenecek olan referandum sırasında sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ üyesi M.K.B. ile örgütle bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı biliglere göre, DEAŞ terör örgütü yayın organı olan, "Rumiyah" isimli dergide 16 Nisan günü yapılacak olan referandum sırasında kanlı eylem yapılmasını içeren bir makale yayınladı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yazı üzerine DEAŞ militanlarını yakın takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sırasında, Suriye ve Irak'ta çatışan DEAŞ üyesi teröristlerle bağlantılı olan Türk vatandaşı M.K.B.'nin İstanbul'da referandum günü kanlı bir eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.



2 DEAŞ MİLİTANI DAHA YAKALANDI

Bahçelievler ve Beykoz'da düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen ve referandum sırasında eylem yapmaya hazırlanan S.D. ve N.Ç. de gözaltına alındı.