16 Nisan 2017 Pazar, 10:53:15 | Güncelleme: 13:43:30
HABERTURK.COM
Türkiye'nin merakla beklediği referandumda liderlerin sandıklarından hangi oyun çıkacağı sorusu da yanıt bulacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3248 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 400 seçmen kayıtlı bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi ve torunlarıyla birlikte oy kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de oyunu kullandı. Okulun bahçesinde yoğun bir kalabalık kendisini karşıladı. Başbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı.
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Başbakan Binali Yıldırım
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Başbakan Binali Yıldırım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokulu'ndaki 4142 numaralı sandıkta oy kullandı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da Anıttepe'de 1285 numaralı sandıkta kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu ile, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kullandı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu Trabzon Yalıncak Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullanmak üzere, eşi Sevgi Kurtulmuş ile Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesine geldi. Kurtulmuş, 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Basıskele Damlar İlkokulu'nda eşi Nigar Işık ile birlikte oyunu kullandı.
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
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Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında Ayten-Şaban Diri Ortaokulu 4290 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Kaplan İlkokulundaki 1023 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybetçi, oyunu Denizli'de 1177 nolu sandıkta eşi Ayşen Zeybekçi, oğlu Atilla Zeybekçi ve kızı Fatma Zeybekçi ile birlikte kullandı.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybetçi
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, memleketi Düzce'nin Çilimli ilçesinde oy kullandı.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu Kars'ta kullandı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ oyunu Erzurum Lisesi 1114 nolu sandıkta kullandı
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullanmak üzere Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okulu'na 6 yaşındaki oğlu Ahmet Akif ile geldi. Bakan Kaya, oyunu 1160 nolu sandıkta kullandı.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu, Mersin'in kırsal kesimindeki bir köy okulunda kullandı.
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas'ta Sivas Lisesi'nde kurulan 2072 nolu sandıkta oyunu kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki "2207" nolu sandıkta oyunu kullandı.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oyunu, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde dedesinin adını taşıyan İlyas Kılıç İlkokulundaki 2033 no'lu sandıkta kullandı. Kılıç, oy zarfını sandığa eşi Eda Kılıç ile attı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kullandı.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
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Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, halk oylaması kapsamında Konya'da merkez Meram ilçesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesine geldi. Davutoğlu, "2240" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'nda kullandı.
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
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11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül, referandum kapsamında Çubuklu Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy kullandı.