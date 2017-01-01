16 NİSAN 2017
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Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?

16 Nisan 2017 Pazar, 10:53:15 HABERTURK.COM

Türkiye'nin merakla beklediği referandumda liderlerin sandıklarından hangi oyun çıkacağı sorusu da yanıt bulacak

  • 1 Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
    1 | 54

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3248 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 400 seçmen kayıtlı bulunuyor.

  • 2 Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
    2 | 54

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi ve torunlarıyla birlikte oy kullandı.

  • 3 Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
    3 | 54

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

  • 4 Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
    4 | 54

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

  • 5 Liderlerin sandığından hangi sonuç çıkacak?
    5 | 54

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    HAYIR LI oylamalar
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