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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullanmak üzere Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okulu'na 6 yaşındaki oğlu Ahmet Akif ile geldi. Bakan Kaya, oyunu 1160 nolu sandıkta kullandı.