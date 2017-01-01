Trabzon referandum sonuçları

2017 Referandum sonuçları Trabzon'da heyecan ve merakla bekleniyor. 2017 anayasa değişikliği referandumu için toplamda 567 bin 815 seçmen bin 944 sandıkta oy kullandı. Trabzon seçmeni "Evet" veya "Hayır" tercihini belirledi. Trabzon'da Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 18 ilçede seçmenlerin kullandığı oyların ardından 2017 referandum sonuçları belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Trabzon Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz #

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE TRABZON EVET DEDİ

2007 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda Trabzon'da toplamda 320 bin 66 geçerli oy kullanıldı. Yüzde 66,1 katılım oranının olduğu anayasa referandum sonuçlarına göre Trabzon'da toplam bin 710 sandık açıldı. Sandıktan yüzde 77,9 oranında "Evet" oyu çıkarken, yüzde 22,1 oranında "Hayır" oyu çıktı.

Trabzon'da en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe yüzde 92,8 ile Köprübaşı olurken, en çok "Hayır" oyunun çıktığı ilçe yüzde 46,5'lik oranla Beşikdüzü olmuştu.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET OYU ÇIKTI

2010 yılında gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunda Trabzon ilinde toplam 421 bin 131 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 78,9 olduğu 2010 anayasa referandumunda seçim sonuçlarına göre açılan bin 877 sandıktan yüzde 68,6 oy ile "Evet" oyu çıktı. Aynı zamanda yüzde 31,4 oranıyla da sandıktan "Hayır" oranı çıktı. Seçim sonuçlarına göre Trabzon'da en çok "Evet" oyu çıkan ilçe yüzde 89,3 ile Dernekpazarı olurken, en çok "Hayır" oyu çıkan ilçe ise yüzde 55,4 ile Beşikdüzü olmuştu. Trabzon'un yalnızca 1 ilçesinde "Hayır" oyu ön plana çıktı. Geriye kalan Akçaabat, Araklı, Arsin, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde sandıktan "Evet" oyu çıktı.

TRABZON GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen Milletvekili Genel Seçimleri'nde Trabzon ili genelinde toplam 467 bin 857 geçerli oy kullanıldı. Yüzde 83,5'lik katılım oranının olduğu genel seçimlerde Trabzon ilinde yüzde 55,3 oranında AK Parti oyu çıktı. AK Parti'yi yüzde 20,7'lik oranla Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), yüzde 17'lik oranla CHP ve yüzde 1,3'lük oranla HDP takip etti. Trabzon'da en çok AK Parti oyunun çıktığı ilçe yüzde 79,8'lik oy oranı ile Hayrat ilçesi olurken, MHP yalnızca Beşikdüzü ilçesinde yüzde 47'lik oranla birinci geldi.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerin ardından herhangi bir partinin tek başına iktidar olamaması ve koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle seçim tekrarlandı ve 1 Kasım 2015'te Türkiye yeniden sandığa gitti. Trabzon ili seçim sonuçlarına göre de toplam 484 bin 770 geçerli oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 85,5 olduğu seçim sonuçlarına göre Trabzon'da AK Parti, yüzde 66,5'lik oranla birinci geldi. AK Parti'yi yüzde 16,4 ile CHP, yüzde 12,9 ile MHP ve yüzde 1 ile de HDP takip etti. Trabzon'da en çok AK Parti oyunun çıktığı ilçe yüzde 87 ile Hayrat oldu.

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TRABZONLULAR DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

