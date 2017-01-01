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İzmit'te eşi oy kullanmaya giden adam, intihar etti

57 yaşındaki A. K., eşinin oy kullanmaya gitmesi üzerine evde kendini tavan arasında asarak yaşamına son verdi

16 Nisan 2017 Pazar, 15:10:12 Güncelleme: 15:13:26 DHA

İzmit'te 57 yaşındaki A. K., eşini oy kullanmaya gönderdikten sonra tavan arasında kendini astı. Oyunu kullandıktan sonra eve gelen N. K., sesleri duyarak çatıya çıkınca eşini asılı gördü. Eşinin ipi keserek indirdiği A. K., gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

EŞİNİ OY KULLANMASI İÇİN OKULA GÖNDERDİ

2 çocuk babası olan A. K. öğle saatlerinde kendisinin sonra oy kullanmaya gideceğini belirterek, eşini oy kullanması için okula gönderdi. A. K. eşinin evden çıkmasının ardından çatı arasına çıktı.

Çatıya bağladığı ipi boynuna geçiren A. K., çatı arasının boyundan kısa olması nedeniyle bacaklarını kıvırarak kendini bıraktı.

SESLERİN GELDİĞİ ÇATIYA ÇIKTIĞINDA ŞOKE OLDU

Oyunu kullanarak eve gelen N. K. sesleri duyarak çatıya çıktı. Eşini asılı gören N. K. ipi keserek eşini indirdi. N. K. bağırarak komşularından yardım isterken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ekibi geldi.

A. K. sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A. K.'nın cesedi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    muhtemelen depresyon hastasaydı. Allah ailesinin yardımcısı olsun.
  • Misafir 32 dakika önce
    Herkes kafayı yiyor.
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