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Kullandığı oyun fotoğrafını çekti, uyarı alınca polisi dövdü

Denizli'de meydana gelen olayda, kullandığı oyun fotoğrafını çektiği için sandık görevlilerinin tutanak tutmak istediği A. K., binadan çıkmak isteyince polis tarafından durduruldu. A. K., polise kafa atıp kaşını yardı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:52:48 Güncelleme: 15:56:27 DHA

Denizli'de, referandum için kullandığı oyun fotoğrafını çekince sandık görevlilerinin tutanak tutmak istediği A.K., binadan ayrılmaya çalışırken kendisini durduran polis memura kafa atıp, kaşını yardı. Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.



Bugün saat 11.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'ndaki 2087 nolu sandığa gelen A.K., oyunu kullandıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Bunu gören sandık görevlileri, A.K. hakkında tutanak tutmak istedi. İtiraz eden A.K., okul binasından çıktı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Sandık görevlilerinin konuyu bildirmesi üzerine A.K., görevli polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak A.K., iddiaya göre görevli polis memuru Ahmet Korkmaz'a kafa atarak kaşını yardı. Yaralanan polis memuru Korkmaz Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sandıkların bulunduğu yerlerde, seçmenlerin fotoğraf çekemeyeceği konusunda uyarı yazısının asılı olduğu belirtildi.

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