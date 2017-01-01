Rize referandum sonuçları, tüm Türkiye ve Rize'de merak ve heyecanla bekleniyor. Seçim için sandık başına giden 244 bin 622 seçmen, referandum için kurulan 924 sandıkta "Evet" ve "Hayır" tercihlerini belirledi. Rize'de Ardeşen, Çamlıhemşim, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Merkez ve Pazar ilçeleri olmak üzere 12 ilçede vatandaşlar 2017 referandum sonuçlarını belli oluyor.

Seçim yasağının kalkmasının ardından Rize Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz

ANAYASA REFERANDUMUNA 2007'DE RİZE EVET DEDİ

2007 referandumunda Rize'de 226 bin 536 seçmen sandık başına gitti. Seçim sonuçlarında toplam 135 bin 574 geçerli oy çıktı ve katılım oranının yüzde 61 olduğu seçim sonuçlarında yüzde 83,1'lik oy oranıyla "Evet" oyu sandıktan birinci çıktı. Evet oyu, en çok yüzde 95,1'lik oy oranıyla Güneysu ilçesinde belirlendi. Hayır oylarında ise sandıktan yüzde 16,9'luk oy oranı çıktı. Hayır oylarında yüzde 41'lik oy oranıyla Fındıklı ilçesi ön plana çıktı.

2010 ANAYASA REFERANDUMUNDA DA EVET OYLARI YÜZDE 76,1 İLE ÖN PLANA ÇIKTI

2010 yılında gerçekleşen anayasa referandumunda Rize'de toplam 229 bin 426 kayıtlı seçmen sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre 177 bin 369 geçerli oyun kullanıldığı referandum sonuçlarına göre "Evet" oyu yüzde 76,1 ile birinci sırada çıktı. Evet oyları arasında en çok "Evet" oyunun çıktığı ilçe ise yüzde 90'lık oranla Güneysu ilçesi oldu. Fındıklı ilçesinde ise yüzde 52,2'lik "Hayır" üstünlüğü görüldü.

RİZE GEÇMİŞ GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ RİZE SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran 2015'te katılım oranının yüzde 82,3 olduğu seçim sonuçlarında Rize ilinde 243 bin 382 seçmen sandığa gitti. Toplamda 201 bin 7 geçerli oyun kullanıldığı seçimde AK Parti, yüzde 66,4'lük oranla birinci sıradan geldi. Rize ilinde AK Parti en çok oyu yüzde 85 ile Güneysu ilçesinden aldı. AK Parti'yi yüzde 18,9'luk oy oranı ile CHP, yüzde 8,1'lik oy oranı ile MHP ve yüzde 1,6'lık oy oranıyla HDP takip etti.

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ RİZE SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'da gerçekleşen genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar kuramayınca koalisyon görüşmeleri başladı. Yapılan görüşmeler de olumsuz olunca ve hükümet kurulamayınca Türkiye yeniden sandığa gitti. Rize'de kayıtlı 248 bin 767 bin seçmen oylarını kullandı. Seçim sonuçlarına göre 207 bin 89 geçerli oy kullanıldı ve katılım oranı yüzde 84,3 olarak belirlendi.

AK Parti, Rize genelinde yüzde 75,4'lük oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. AK Parti'yi yüzde 14,9 ile CHP, yüzde 5,4 ile MHP ve yüzde 1 ile HDP takip etti. AK Parti, Rize'de en çok oyu yüzde 89,4 ile Güneysu ilçesinden kazandı. CHP ise en çok oyu yüzde 40,1 ile Fındıklı ilçesinden kazandı.

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RİZELİLER DİKKAT! REFERANDUMDA GEÇERLİ OY NASIL KULLANILIR? YSK UYGULAMALI AÇIKLADI!

