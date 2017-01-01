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İstanbul'da oyunu kullanan seçmenler sahile ve Taksim'e aktı

Oy verme işleminin ardından havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahile, piknik alanlarına akın etti. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık da dikkat çekti

16 Nisan 2017 Pazar, 16:24:57 Güncelleme: 16:56:45 AA

İstanbul'da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına giden kimi vatandaşlar, daha sonra park ve sahillere akın etti.

Avcılar sahilinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları et pişirip, mangal keyfi yaparken, bazıları da sahilde fotoğraf çekip manzarayı ölümsüzleştirdi.

Piknik yapan vatandaşlardan İlker Erden, halk oylamasının ülke için uğurlu olmasını dileyerek, "Seçimde oyumuzu kullandık ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ailecek güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldik. Seçim sonucu da umarım ülkemiz, devletimiz ve milletimiz adına hayırlı olur." dedi.

DHA'nın haberine göre ise, Oy verme işleminin ardından , vatandaşların havaları fırsat bilip Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdukları görüldü.

Şeyma Erden de baharı değerlendirmek istediklerini aktararak, "Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şimdi oğlum ve eşimle piknik yapıp güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Mangal başında et pişiren Ali Aydın ise "Evde duracağımıza piknik yapalım dedik. Oyumuzu kullandık, pikniğimizi yaptık, her yer çok güzel." diye konuştu.

Yürüyüşü tercih eden vatandaşlar da çocuklarıyla fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

Oy kullanan vatandaşlardın bir kısmı aileleriyle Adalar'da gezintiye çıkmayı tercih etti.

Bostancı, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden kalkan vapurlarla Adalar'a gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak bisiklet ve faytonlarla gezdi.

 

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