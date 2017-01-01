Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

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Yıldırım'ın balkon konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Hainler, aklına koysun. Kardeşiz. Tek vücut, tek bir milletiz. Aziz vatandaşlarım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması gayri resmi sonuçlara göre evetle neticelenmiştir. Cenab-ı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine teşekkür ediyorum."





"Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir."

"Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Çıkan bu sonucu halkımızın refahı için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Kurucu genel başkanımız liderimiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum."

"Demokratik tercihin ortaya çıkması hepimiz çok çalıştık. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülkem, milletim adına demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Heyecanınız, coşkunuzla bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Bu süreçte diğer partilerimize halk oylaması süresinde yaptıkları olumlu katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

"Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikilere sahip olmak, hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Son sözü millet söyledi, evet dedi, noktayı koydu."

"Halkın iradesi nasıl tecelli ederse, o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

"Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir. Bu seçimler Türk demokrasisin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler TC'nin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir."

"Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Sandıktan bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz. Milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan kaçınacağız. Demokratik olgunluğumuzu bize yakışan vakarla anlatmaya devam edeceğimiz. Bizim nezdimizde öteki beriki yoktur. Kimse mahsun olmasın. 26 Şubat'ta başlattığımız bu maraton bugün başarıyla sonuçlandırılmıştır."

"Bu süre içerisinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin dediği oldu, milletin dediği oldu."

"2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıpç çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi kazandı, bugün millet kazandı. Bugün hukuk devleti kazandı, bugün 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu sistem değişikliğiyle beraber birliğimizi beraberliğmiizi daha çok güçlendireceğiz, ekonomimizi daha da büyüteceğiz. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek."

"Bu halk oylamasında hayır diyenler de evet diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir. Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Biz biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz."

"Bu uzun meşakkatli kampanya döneminde her an yanımda olan, destek veren değerli eşim Semiha hanımefendi ve aileme de çok teşekkür ediyorum."