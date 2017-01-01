Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Referandum sonrası Tarabya'daki Huber Köşkü'nde açıklama yaptı.
Basın toplantısı sonrası kendisini bekleyen halk hitap eden Erdoğan, "İlk iş Bahçeli ve Yıldırım'la idam konusunu görüşeceğim dedi.
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Öte yandan seçim sonuçlarına yapılan itirazlar hakkında konuşan Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti" ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
"Bizleri televizyonları ve radyoları başında dinleyen değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yapılan anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok müstesna, farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum"
"16 Nisan halkoylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verilmiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halkoylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir."
"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ OYLAR AYRICA ÖNEMLİ"
"Bu mesele uzun zamandır konuşuluyordur. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. Halkoylaması boyunca 'Evet' için çalışan, yoğun bir çaba gösteren Sayın Binali Yıldırım'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen bütün oylar önemlidir. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halkoylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemzide yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır"
"İLK KEZ SİVİL SİYASET ELİYLE YÖNETİMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ"
"Gerek halkoylaması sürecinde, gerekse sandık başında 'Evet' diyen herkese, şahsıma gösterdikleri güven için şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'Evet' yönünde çıkmış olması bizim için ayrıca değerlidir. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi, bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM ve milletin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımız ve yönetim sisteminin belirlenmesi, darbe veya kurtuluş dönemlerinde olmuştur. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı birbirinden tamamen ayrılmıştır."
"HALKOYLAMASI BİTTİ, YAŞANAN TARTIŞMALAR GERİDE KALDI"
"Yurt dışındaki vatandaşların ne çileler çektiğini birlikte yaşadık. Ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Nihai neticeler açıklandığında verdikleri mücadelenin ne kadar bereketli olduğunu da gördük. Halkoylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Önümüzde yeni bir dönem vardır. Anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Önümüzde yapılması gereken çok iş var. 3 Kasım 2019'da bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin güçlü bir hazırlıkla milletin karşısına çıkması gerekiyor. Sadece slogan veya belirli değerlerin istismarıyla sorumluluk almak mümkün değildir."
"DİĞER ÜLKELER MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGI DUYMALI"
"Bugüne kadar 7 halkoylaması geçirdik. Bu 8.'ydi. Hepsini masaya yatırıp ne getirmiş, ne götürmüş diye baktığımızda bu referandumun çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Bu Türkiye'nin geleceğine istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir. Yarından itibaren gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında yarar görüyorum. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Diğer ülkeler milletimizin kararına saygı duymalıdır"
"Başta YSK olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, memur olur, siyasi partilerin temsilcileri olur, çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum. İlginiz ve iştirakiniz nedeniyle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."
"ADETA YEDİ DÜVEL SALDIRDI AMA MİLLETİM DİK DURDU"
"Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Ve adeta 7 düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz. Bütün bunlara karşı milletim dik durdu. Parçalanmadık, yurt içi, yurt dışı işte sandıkları siz patlattınız. Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bilesiniz ki bu bizim bu yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz zaten yoldaydık. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak. 1 saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır."
"BUNDAN SONRA DA PROJELERİMİZLE YOL ALACAĞIZ"
"Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar projesi olmayanlar karşımızda konuştu. Ama biz projelerimizle, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz. Şimdi bugünkü netice ile dikkat edin, dünya yüzde 50'lerle, yüzde 35'lerle seçim yapıyor. Biz bugün yüzde 86 ile seçim gerçekleştirdik. Böyle bir katılım var mı ya? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'Evet' aldı."
"BOŞUNA UĞRAŞMAYIN, ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"
"Bazı televizyonlarda aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bundan sonra birlikte yapacağımız çok iş var değil mi? Beraber yapacağımız çok iş var. Biliyorsunzu bu işin 2 safhası oldu. Birincisi parlamento. Anayasa komisyonunda pet şişeler nasıl fırlatıldı. Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurul'da ne oldu? Hamdolsun 339'la parlamentodan geçti. AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular. Gruplarına sahip çıktılar. Ne dedik? Şimdi sıra millette dedik. Milletimiz de burada el ele verdi."
"İLK İŞ BAHÇELİ VE YILDIRIM'LA İDAMI GÖRÜŞECEĞİM"
"Milletime sopa gösterenler cevabını sandıkta aldı. İşimiz çok, yapacağımız çok şey var bu ülkede. Hemen bu konuyu, Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'ben desteklerim' dedi, Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Ha desteklemedi... O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız."
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Misafir 11 dakika önceReferandum sonucunda milletimizin evet tercihi ülkemize hayırlı uğurlu olsun...30
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Misafir 11 dakika önceyuru reis vatab hainlerine uyku yok daima yanindayiz.00
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Misafir 14 dakika önce%51 oy ile bu denki köklü değişiklikler yapılması mantıklı gelmiyor33
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Misafir 16 dakika önceBir güncük sabredemiyor.Bir güncük susamıyor.Bir güncük olgunluk numarası yapamıyor. İlle kaşıyacak, tahrik edecek, kışkırtacak. Fıtratı bu.00
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Misafir 9 dakika öncekaşınmayın siz de00
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Misafir 16 dakika önceBu kadar yolsuzluk, haksızlık olmaz. Hakkım haram olsun size.00
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Misafir 17 dakika önceGALİBİYET ALAMAYAN AMA PES ETMEYEN PEHLİVAN NERDE YAHU00
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Misafir 17 dakika önceBaşkan ilk icraatını açıklıyor: idamı getirmek Bravo! Alın size demokrasi Alın size hukuk, kardeşlik ve barış00
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Misafir 17 dakika önceher şey gözümüzün önünde oldu. iptal edilmeli (kendinize güveniniz varsa tabi)00
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Misafir 18 dakika önceTarafsız cbaşkanı konuşuyor; "Bazıları sonuçlara itiraz ediyor,Boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok"00
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Misafir 18 dakika önceseçim tekrar edilse iyi olur. bu şekilde yapılmamış gibi. vicdanlarda hükmü yok00
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Misafir 18 dakika önceBAHÇELİ İDAMA BAŞINDAN BERİ VE SENDEN ÇOK DAHA FAZLA DESTEK VERİYOR00
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Misafir 19 dakika önceHayircilar yine bahaneye başlamış... Onlar ile bizim aramızdaki fark biz bu sonuca bile sevinemiyoruz... Onlar ise yuzde 50.1 bile alsa dünyayı ayağa kaldırirdi...00
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Misafir 19 dakika önceAynn öyle ben bu seçim sonuçlarının doğru olduğuna inanmıyorum00
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Misafir 20 dakika önceİmzalı tutanaklar, kullanılan oy sayısı, mühürsüz zarflar gibi birçok konuda çok ciddi hukuksuzluklar var.00
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Misafir 20 dakika öncetek derdimiz idam zaten00
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Misafir 20 dakika önceilk açıklama idam. gerçekten ne reformist bir başkan.00
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Misafir 20 dakika önceAKPliler dahil herkesin vicdanında şaibeli bir sonuç.00
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Misafir 21 dakika önceSeçim bitmiştir, 1.300.000 oy farkını mühürsüz zarflarla kapatamazsınız ! Evet oyları kazanmıştır.00
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Misafir 21 dakika önceBende inanmiyorum dürüst secim olduguna00
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Misafir 23 dakika önceHerkes biliyor, geminin su aldığını, Herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini Ve herkes biliyor, zarların hileli olduğunu.00
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Misafir 24 dakika önceati alan uskudari gecti baskanin dedigi gibi bosuna cirpinmayin00
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Misafir 24 dakika önce"mührü bulunmayan zarflar hukuksuzdur" diyor hukukçular, maddeler net. 1.5 milyon geçersiz oy var.00
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Misafir 25 dakika önceÜLKENİN YARISINA HAİN DİYEN CUMHURBAŞKANI.00
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Misafir 26 dakika önceSozde oyda halkindindir halk gereğini yapmistir hayirli olsun00
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Misafir 27 dakika önceböyle şeyler azerbaycan'da olurdu, gürcistan'da olurdu.. biz de küçümsemeyle ve üzüntüyle bakardık..00
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Misafir 27 dakika önceYürü be reis kim tutar seni bizi TURKIYEYI00
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Misafir 30 dakika önceben adil ve durustce bir secim olduguna inanmiyorum..00
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Misafir 31 dakika önceyazık bu güzelim ülkeye hemde çok yazık!200 bin kişi anayasayı rejimi değiştiriyor!!!!00
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Misafir 31 dakika öncedürüst bi seçim olmadığına inanan arkadaşım hayır önde olsaydı eminim inanırdın00
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Misafir 31 dakika önceOhal kalkmalı, yarın borsa ve dolar nasıl olacak bakalım. Seçim içimize sinmedi reis00
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Misafir 32 dakika öncedurust siyasetcimi var ki durust secim olsun Allah dan korkuyorum diyen adaleti savunmadikca biz taptiklarimizin yonetiminde yasariz00
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Misafir 32 dakika önceoldu bittiiiiiiii.. ne güzel İstanbul00
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Misafir 35 dakika önceEvet kaç oyla önde? 500 bin. Mühürsüz oy ne kadar? 2 milyon beşyüz bin. Geçerli oya oranı? %5. İşte şeytani hile, işte gayrimeşru sonuç.00
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Misafir 35 dakika önceatı alan üsküdar'ı geçemedi.biz üsküdar'lılar dur deik sana ama yetmedi..kendi evinde bile kaybetin..00
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Misafir 37 dakika önceİki partinin oyu 61.5 peki 51 evet çıktı kimden bu fire00
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Misafir 39 dakika öncesonuçlara bakılırsa akp sahillerde denize dökülmüş görünüyor. kalan yerlerinde nerdeyse tamamında chp yerlerde sünüyor. nedeni mhp nin lilerin tutumu. özeti bu00
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Misafir 41 dakika önceHilelere niçin tepkisiz kalıyorsun? Sen devletimizin başısın. Ülkeyi niçin bu kadar geriyorsun?00
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Misafir 43 dakika önceböyle kepaze seçim görmedim.00
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Misafir 45 dakika önceKentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor akp belediyeleri dikkat00
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Misafir 47 dakika öncehileli seçimi meşru mu kabul edelim yani?00
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Misafir 48 dakika önceYSK karari bu seviyede gordugum en buyuk hukuksuzluk. Kanunu yok saydilar00
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Misafir 49 dakika önceTurkiyenin mutlu yarinlarina Evet!00
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Misafir 49 dakika önceTürkiye de artık dolar yarın yere düşer istikrar artar00
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Misafir 50 dakika önceErdoğan'a karşılık dünya hayır dedi yine erdoğan kazandı00
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Misafir 50 dakika öncemühürsüz zarfla uğraşanlar Zaferin evet şerbetini içemezler00
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Misafir 50 dakika önceDünyanın hangi ülkesinde 68 den 51 e düşer. Ve YSK yüzde 70 sandık açıldı derken, TV yüzde 99 der. Tam bir oyun. Ve sonuçlar yüzde 75 e göre00
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Misafir 50 dakika önceister inanın ister inanmayın halkın çoğunluğunun verdiği karara uymak zorundasınız!!!00
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Misafir 50 dakika önceKesinlikle daha bitmedi. 69 dan 51 e düşen bir oy. Son 2 saattir 98 den 99 a gelmeyen bir oran. Ve YSK verilerine göre 2 milyonluk kayıp oy00
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Misafir 50 dakika önceseçimler başından sonuna kadar şaibeli...00
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Misafir 51 dakika önceSEÇİMDE ŞİKE VAR.00
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Misafir 51 dakika önceHile var00
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Misafir 51 dakika önceCHP istifa etmeli hatta kapatılmalı hdp ile hayır dedi olmadı00
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Misafir 51 dakika önceSeçime maalesef şaibe girmiştir, yine de ulkemiz icin hayirlisi olsun00
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Misafir 51 dakika önceBende inanmıyorum %65 evet olacaktı00
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Misafir 52 dakika önceysk sonucu belirledi halk değil !00
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Misafir 52 dakika öncehayırlı olsun vatana millete00
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Misafir 52 dakika öncehayirli ugurlu olsun benim canim türkiyeme helal olsun milletimize birligimize00
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Misafir 53 dakika önceEvet evet evet... Değişmeyecek kabullenmelisiniz yenilgiyi00
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Misafir 53 dakika öncehayırcılar saygı duyun ve tebrik edin boş işlere uğraşmayın00
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Misafir 53 dakika önceTürkce anliyorsaniz ysk nin aciklamalarini anlamisinizdir. Aciklamalar zamaninda yapildi ama isine gelmeyen sorgulamaya kalkar dogal olarak00
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Misafir 54 dakika önceDeja vu00
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Misafir 55 dakika önceyenilen pehlivan güreşe doymazmış :)00
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Misafir 55 dakika önceher seçim sonrası şaibe konuşur bu CHP00
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Misafir 55 dakika önceCHP önce tebrik sonra istifa etmeli00
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Misafir 56 dakika öncebiri bana adalet mi dedi ?00
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Misafir 56 dakika önceBu sonuç Türkiye'nin değil,Türkiye'yi bölmek isteyenlerin başarısıdır.00
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Misafir 56 dakika önceKimse bana adaletten bahsetmesin00
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Misafir 58 dakika önceBu sonuçlarla bu sistem millet nazarında kabul görmemiştir bence.halkın yarısı istiyor,yarısı istemiyor.00
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Misafir 1 saat önceSen oylama yaptinmi?00
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Misafir 1 saat önceSiz zaten neye inanıyorsunuz ki.00
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Misafir 1 saat öncesen onu sandik baskanina sor mubarek00
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Misafir 1 saat öncemühürsüz pusula olayı skandaldır.00
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Misafir 1 saat önceBen inanmıyorum dürüst bir seçim olduğuna.6918
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Misafir 23 dakika önceişinize gelmediği zaman zaten hiç inanmazsınız onun için sıkıntı yok00
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Misafir 2 saat önceyürü be reis yolun açık ömrün uzun duacıların her zaman var olsun2454
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Misafir 2 saat önceonce ysk muhursuz zarfi aciklasin5412