Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Referandum sonrası Tarabya'daki Huber Köşkü'nde açıklama yaptı.

Basın toplantısı sonrası kendisini bekleyen halk hitap eden Erdoğan, "İlk iş Bahçeli ve Yıldırım'la idam konusunu görüşeceğim dedi.

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Öte yandan seçim sonuçlarına yapılan itirazlar hakkında konuşan Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"Bizleri televizyonları ve radyoları başında dinleyen değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yapılan anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok müstesna, farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum"

"16 Nisan halkoylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar verilmiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halkoylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir."

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ OYLAR AYRICA ÖNEMLİ"

"Bu mesele uzun zamandır konuşuluyordur. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. Halkoylaması boyunca 'Evet' için çalışan, yoğun bir çaba gösteren Sayın Binali Yıldırım'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen bütün oylar önemlidir. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halkoylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemzide yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır"

"İLK KEZ SİVİL SİYASET ELİYLE YÖNETİMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

"Gerek halkoylaması sürecinde, gerekse sandık başında 'Evet' diyen herkese, şahsıma gösterdikleri güven için şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'Evet' yönünde çıkmış olması bizim için ayrıca değerlidir. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi, bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM ve milletin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımız ve yönetim sisteminin belirlenmesi, darbe veya kurtuluş dönemlerinde olmuştur. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı birbirinden tamamen ayrılmıştır."

"HALKOYLAMASI BİTTİ, YAŞANAN TARTIŞMALAR GERİDE KALDI"

"Yurt dışındaki vatandaşların ne çileler çektiğini birlikte yaşadık. Ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Nihai neticeler açıklandığında verdikleri mücadelenin ne kadar bereketli olduğunu da gördük. Halkoylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Önümüzde yeni bir dönem vardır. Anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Önümüzde yapılması gereken çok iş var. 3 Kasım 2019'da bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin güçlü bir hazırlıkla milletin karşısına çıkması gerekiyor. Sadece slogan veya belirli değerlerin istismarıyla sorumluluk almak mümkün değildir."

"DİĞER ÜLKELER MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGI DUYMALI"

"Bugüne kadar 7 halkoylaması geçirdik. Bu 8.'ydi. Hepsini masaya yatırıp ne getirmiş, ne götürmüş diye baktığımızda bu referandumun çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Bu Türkiye'nin geleceğine istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir. Yarından itibaren gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında yarar görüyorum. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Diğer ülkeler milletimizin kararına saygı duymalıdır"

"Başta YSK olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, memur olur, siyasi partilerin temsilcileri olur, çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum. İlginiz ve iştirakiniz nedeniyle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."

"ADETA YEDİ DÜVEL SALDIRDI AMA MİLLETİM DİK DURDU"

"Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Ve adeta 7 düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz. Bütün bunlara karşı milletim dik durdu. Parçalanmadık, yurt içi, yurt dışı işte sandıkları siz patlattınız. Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bilesiniz ki bu bizim bu yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz zaten yoldaydık. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak. 1 saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır."

"BUNDAN SONRA DA PROJELERİMİZLE YOL ALACAĞIZ"

"Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar projesi olmayanlar karşımızda konuştu. Ama biz projelerimizle, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz. Şimdi bugünkü netice ile dikkat edin, dünya yüzde 50'lerle, yüzde 35'lerle seçim yapıyor. Biz bugün yüzde 86 ile seçim gerçekleştirdik. Böyle bir katılım var mı ya? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'Evet' aldı."

"BOŞUNA UĞRAŞMAYIN, ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"

"Bazı televizyonlarda aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bundan sonra birlikte yapacağımız çok iş var değil mi? Beraber yapacağımız çok iş var. Biliyorsunzu bu işin 2 safhası oldu. Birincisi parlamento. Anayasa komisyonunda pet şişeler nasıl fırlatıldı. Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurul'da ne oldu? Hamdolsun 339'la parlamentodan geçti. AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular. Gruplarına sahip çıktılar. Ne dedik? Şimdi sıra millette dedik. Milletimiz de burada el ele verdi."

"İLK İŞ BAHÇELİ VE YILDIRIM'LA İDAMI GÖRÜŞECEĞİM"

"Milletime sopa gösterenler cevabını sandıkta aldı. İşimiz çok, yapacağımız çok şey var bu ülkede. Hemen bu konuyu, Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'ben desteklerim' dedi, Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Ha desteklemedi... O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız."