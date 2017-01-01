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2017 Referandum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumunun sonuçlanmasının ardından açıklama yaparken YSK'nın kararlarına tepki gösterdi

16 Nisan 2017 Pazar, 21:14:56 Güncelleme: 23:18:49 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 Referandum sonrası açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararları eleştiren Kılıçdaroğlu, yasaya aykırı uygulamalar yapıldığı ve takipçisi olacaklarını dile getirdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları;

"Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Koşullar eşit olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her çabayı gösterdik. 80 milyonun anayasası olacak o yüzden toplumsal uzlaşma belgesidir anayasalar diyorduk. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor. Dolayısıyla bu değişiklik ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda toplumsal uzlaşı belgesi olması niteliğini yitirmiş durumda. Bu gerçek önümzüde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşı belgesine dönüştürmek. Bu Türkiye'yi hem içeride, hem dışarıda güçlendirir. Bu çağrıyı yapmayı da bir partinin genel başkanı olarak yapmayı görev sayıyorum."

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"YSK KARAR ALIP MÜHÜRSÜZ ZARFLARI GEÇERLİ KABUL ETTİ"

"Hukukun üstünlüğü kavramı çok önemli. Parlamentolar yasa yapar, her kurum oymak zorundadır. Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı yara alır. YSK'dan söz etmek isterim. YSK, bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Çok açık ve net, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim kanununun 98. maddesi. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır'. Bunu ben söylemiyorum. TBMM'den geçen seçim kanunu. Ama YSK bir karar aldı, bu zarfları geçerli kabul etti. Yine 101. madde; 'Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir'. YSK toplandı 'bunlar da geçerlidir' dedi.Vatandaşlar görevlerini yaptılar, sandığa gittiler, oylarını kullandılar hiçbir itirazımız yok. Vatandaşın oyuna sonuna kadar saygılıyız. Hiçbir kurum kendisini parlamentonun üzerinde göremez. Yasa maddesi böyle, buna dayanarak çıkardığı genelge de böyle. Bunlar geçersizdir diyor. Ama iktidar partisinden birinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz. Neden? Hangi gerekçeyle yapılan referandumu tartışmalı hale getiriyorsunuz. Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez"

"REFERANDUMUN MEŞRUİYETİNİ TARTIŞMALI HALE GETİRDİ"

"Milletin kararına saygılıyız ama YSK buna gölge düşürmüştür. Hukuksal açıdan da, kamu vicdanı açısından da referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getirdiler. Getiren bir kurum, YSK. YSK seçimin referandumun güvenliğinden sorumluyken tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz, içeride ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan almalıyız. Kurumlar yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan bir yanlış, referandumu tartışmalı hale getiriyor. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları"

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YORUMLAR 28
  • Misafir 8 dakika önce
    Klasik laflar ve şaibe arama çabaları.
  • Misafir 10 dakika önce
    Şu yorumlara bakınca insan deliriyor kılıçdaroğlu kaybetmişmiş daha bu seçimin ne olduğunu bilmeyen cahil kesim yorumlarda görünüyor Bu seçim akp chp seçimi değil arkadaşım tayyibin beni kral yapın seçimi bu anayasa parti seçimi değil be! geleceğimizin içine ettiğiniz için evetçiler teşekkürler!
  • Misafir 10 dakika önce
    ya beyler bence bu kez haklı ya ayıptır böyle bi saçmalık olurmu...
  • Misafir 12 dakika önce
    Ya bin Kere evet
  • Misafir 13 dakika önce
    Adam haklı
  • Misafir 13 dakika önce
    hep aynı hikaye
  • Misafir 14 dakika önce
    Sayısal olarak evet kazandıysada gerçekte Akp kaybetti
  • Misafir 14 dakika önce
    Kabul et bi kerede takdir et tebrik et
  • Misafir 14 dakika önce
    1 tane seçim de kazanmış ol ondan sonra konuş bari
  • Misafir 14 dakika önce
    yeter da sende istifa et artik
  • Misafir 15 dakika önce
    Bende bir şey dedi sandım :-)
  • Misafir 15 dakika önce
    AAAA VAH VAH VAH
  • Misafir 16 dakika önce
    Bekleniyordu ne yapacak istifa bekleyecektik
  • Misafir 18 dakika önce
    yahu bu insanlara kimler neden inanır
  • Misafir 20 dakika önce
    alla alla.. İSTİFA ET DAA..
  • Misafir 22 dakika önce
    Ya kaybeden pehlivan güreşe doymamış.chp yide bitirdin
  • Misafir 25 dakika önce
    Şaibenin danis kasi var ama Allah a havaleden baska caremiz yok, Ahirete de bir seyler saklamak lazim
  • Misafir 26 dakika önce
    Avrupa seçim sonuçları chp adına felaket peki orda ne oldu. onuda açıkla...
  • Misafir 29 dakika önce
    CHP'den Kılıçdaroğlu,Mhp bahçeli istifa edip.Daha seviyeli siyaset ve iki parti daha iyi sonuç alabilir.
  • Misafir 34 dakika önce
    kılıçtaroğlunun kendi şaibeli olduğu için her durumu şaibeli olarak nitelendirir.
  • Misafir 34 dakika önce
    Biri bu oy oranının CHP ye ait olmadığını kilicdarogluna söylesin sanırım haberi yok
  • Misafir 49 dakika önce
    ben olsam hiç konuşmaz direk istifa ederdim.
  • Misafir 52 dakika önce
    hayır oyunun sözcüsü CHP mi.
  • Misafir 54 dakika önce
    eveti gördü kılıçları kuşandı halk verdi saygı duyun artık
  • Misafir 2 saat önce
    Zaten sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey deseydi şaşırırdık.Demiyor ki girdiğim bütün seçimleri kaybettim,İstifa edeyim de Chp kurtulsun.
  • Misafir 2 saat önce
    o iş bitti bence
  • Misafir 2 saat önce
    adam 8 seçim kaybetmiş ve her seçim sonrası şaibe var demiş :)
  • Misafir 2 saat önce
    her seçimden sonra aynısını diyor zaten ezberledik artık. Acıklama yapmasına gerek yok biz biliyoz :)
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