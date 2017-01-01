2017 Referandum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 Referandum sonrası açıklama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararları eleştiren Kılıçdaroğlu, yasaya aykırı uygulamalar yapıldığı ve takipçisi olacaklarını dile getirdi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları;
"Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Koşullar eşit olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her çabayı gösterdik. 80 milyonun anayasası olacak o yüzden toplumsal uzlaşma belgesidir anayasalar diyorduk. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor. Dolayısıyla bu değişiklik ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda toplumsal uzlaşı belgesi olması niteliğini yitirmiş durumda. Bu gerçek önümzüde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşı belgesine dönüştürmek. Bu Türkiye'yi hem içeride, hem dışarıda güçlendirir. Bu çağrıyı yapmayı da bir partinin genel başkanı olarak yapmayı görev sayıyorum."
DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
"YSK KARAR ALIP MÜHÜRSÜZ ZARFLARI GEÇERLİ KABUL ETTİ"
"Hukukun üstünlüğü kavramı çok önemli. Parlamentolar yasa yapar, her kurum oymak zorundadır. Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı yara alır. YSK'dan söz etmek isterim. YSK, bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Çok açık ve net, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim kanununun 98. maddesi. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır'. Bunu ben söylemiyorum. TBMM'den geçen seçim kanunu. Ama YSK bir karar aldı, bu zarfları geçerli kabul etti. Yine 101. madde; 'Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir'. YSK toplandı 'bunlar da geçerlidir' dedi.Vatandaşlar görevlerini yaptılar, sandığa gittiler, oylarını kullandılar hiçbir itirazımız yok. Vatandaşın oyuna sonuna kadar saygılıyız. Hiçbir kurum kendisini parlamentonun üzerinde göremez. Yasa maddesi böyle, buna dayanarak çıkardığı genelge de böyle. Bunlar geçersizdir diyor. Ama iktidar partisinden birinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz. Neden? Hangi gerekçeyle yapılan referandumu tartışmalı hale getiriyorsunuz. Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez"
"REFERANDUMUN MEŞRUİYETİNİ TARTIŞMALI HALE GETİRDİ"
"Milletin kararına saygılıyız ama YSK buna gölge düşürmüştür. Hukuksal açıdan da, kamu vicdanı açısından da referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getirdiler. Getiren bir kurum, YSK. YSK seçimin referandumun güvenliğinden sorumluyken tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz, içeride ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan almalıyız. Kurumlar yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan bir yanlış, referandumu tartışmalı hale getiriyor. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları"
-
Misafir 8 dakika önceKlasik laflar ve şaibe arama çabaları.90
-
Misafir 10 dakika önceŞu yorumlara bakınca insan deliriyor kılıçdaroğlu kaybetmişmiş daha bu seçimin ne olduğunu bilmeyen cahil kesim yorumlarda görünüyor Bu seçim akp chp seçimi değil arkadaşım tayyibin beni kral yapın seçimi bu anayasa parti seçimi değil be! geleceğimizin içine ettiğiniz için evetçiler teşekkürler!612
-
Misafir 10 dakika önceya beyler bence bu kez haklı ya ayıptır böyle bi saçmalık olurmu...612
-
Misafir 12 dakika önceYa bin Kere evet96
-
Misafir 13 dakika önceAdam haklı66
-
Misafir 13 dakika öncehep aynı hikaye60
-
Misafir 14 dakika önceSayısal olarak evet kazandıysada gerçekte Akp kaybetti03
-
Misafir 14 dakika önceKabul et bi kerede takdir et tebrik et30
-
Misafir 14 dakika önce1 tane seçim de kazanmış ol ondan sonra konuş bari30
-
Misafir 14 dakika önceyeter da sende istifa et artik30
-
Misafir 15 dakika önceBende bir şey dedi sandım :-)60
-
Misafir 15 dakika önceAAAA VAH VAH VAH00
-
Misafir 16 dakika önceBekleniyordu ne yapacak istifa bekleyecektik00
-
Misafir 18 dakika önceyahu bu insanlara kimler neden inanır00
-
Misafir 20 dakika öncealla alla.. İSTİFA ET DAA..00
-
Misafir 22 dakika önceYa kaybeden pehlivan güreşe doymamış.chp yide bitirdin30
-
Misafir 25 dakika önceŞaibenin danis kasi var ama Allah a havaleden baska caremiz yok, Ahirete de bir seyler saklamak lazim00
-
Misafir 26 dakika önceAvrupa seçim sonuçları chp adına felaket peki orda ne oldu. onuda açıkla...00
-
Misafir 29 dakika önceCHP'den Kılıçdaroğlu,Mhp bahçeli istifa edip.Daha seviyeli siyaset ve iki parti daha iyi sonuç alabilir.00
-
Misafir 34 dakika öncekılıçtaroğlunun kendi şaibeli olduğu için her durumu şaibeli olarak nitelendirir.00
-
Misafir 34 dakika önceBiri bu oy oranının CHP ye ait olmadığını kilicdarogluna söylesin sanırım haberi yok00
-
Misafir 49 dakika önceben olsam hiç konuşmaz direk istifa ederdim.00
-
Misafir 52 dakika öncehayır oyunun sözcüsü CHP mi.00
-
Misafir 54 dakika önceeveti gördü kılıçları kuşandı halk verdi saygı duyun artık00
-
Misafir 2 saat önceZaten sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey deseydi şaşırırdık.Demiyor ki girdiğim bütün seçimleri kaybettim,İstifa edeyim de Chp kurtulsun.8421
-
Misafir 2 saat önceo iş bitti bence366
-
Misafir 2 saat önceadam 8 seçim kaybetmiş ve her seçim sonrası şaibe var demiş :)7818
-
Misafir 2 saat önceher seçimden sonra aynısını diyor zaten ezberledik artık. Acıklama yapmasına gerek yok biz biliyoz :)7221