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İşte anket şirketlerinin referandum karnesi!

2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda, anket sonuçlarında iki şirket gerçek sonuçlara çok yaklaştı

16 Nisan 2017 Pazar, 21:27:24 Güncelleme: 21:32:29 HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda sandık başına gitti. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, sandıkların yüzde 98.7'si açıldı ve yüzde 51.3 evet oranı çıktı.

Referandum sürecinin en merakla takip edilen konularından biri olan anket sonuçları ise 1 Kasım seçimlerinin aksine gerçeğe daha yakın sonuçlar verdi.

İKİ ŞİRKET SONUÇLARI TUTTURDU

Hiçbir anket şirketinin doğru sonucu bulamadığı 1 Kasım seçimlerinin aksine, 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda 2 şirket gerçek sonuca en yakın sonucu buldu.

Yaptıkları anketlerde en yakın sonuçları bulan araştırma şirketleri ise yüzde 51.5 Evet, yüzde 48.5 Hayır tahmini yapan KONDA ile 51.3 Evet, 48.7 Hayır tahmini yapan Gezici Araştırma oldu.

GERÇEĞE EN UZAK ANKETLER A&G VE AKAM'DAN

Referandum anketlerinde gerçeğe en uzak sonuçları bulan anketler ise Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G ile Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) oldu.

Adil Gür seçimlere iki gün kala yüzde 61 civarında 'Evet' çıkacağını söylemiş, AKAM Başkanı Kemal Özkiraz ise yüzde 57 civarında 'Hayır' oyu çıkacağını belirtip, "Evet çıkarsa şirketi kapatırız" açıklaması yapmıştı.

İŞTE ANKET FİRMALARININ SON ARAŞTIRMALARINDA BULDUĞU SONUÇLAR

Gezici: 51.3 Evet - 48.7 Hayır

KONDA: 51.5 Evet - 48.5 Hayır

ANAR: 52 Evet - 48 Hayır

GENAR: 54.3 Evet - 45.7 Hayır

SONAR: 48.8 Evet - 51.2 Hayır

MAK: 56.5 Evet - 43.5 Hayır

A&G: 60.8 Evet - 39.2 Hayır

AKAM: 42.25 Evet - 57.75 Hayır 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Adil gür kendini bitirmiş
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