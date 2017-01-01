Türkiye referandumda tercihini yaptı. Buna göre YSK referandumu onaylayınca Anayasa değişikliği yürürlüğe girecek ve Anayasa değişikliğinin ilgili maddesine göre yasalarda da gerekli değişiklikler yapılmaya başlanacak. Peki gelen tüm sonuçlara biraz daha derinlemesine bakalım. İller bazında sonuçlara bakıldığında bugün Evet Bloğu'nun en büyük iki partisi olan AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde aldığı oy toplamlarına göre hangi illerde oy artışı, hangi illerde oy düşüşü yaşandı?
İşte oranlar...
AK PARTİ VE MHP BLOĞUNUN 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDEKİ OY TOPLAMINA GÖRE REFERANDUM'DAKİ EVET OYLARININ DEĞİŞİMİ (EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLLER)
|EVET ORANI (%)
|AK PARTİ + MHP TOPLAM OY ORANI (%)
|İL
|2017 REFERANDUM
|1 KASIM 2015 SEÇİMLERİ
|DEĞİŞİM (%)
|Hakkari
|32,44
|14,06
|18,38
|Şırnak
|28,41
|12,35
|16,06
|Muş
|50,64
|35,15
|15,49
|Ağrı
|43,1
|28,55
|14,55
|Bitlis
|59,35
|45,74
|13,61
|Mardin
|40,96
|29,3
|11,66
|Van
|42,8
|31,17
|11,63
|Siirt
|47,93
|38,17
|9,76
|Diyarbakır
|32,42
|22,94
|9,48
|Batman
|36,52
|29,02
|7,5
|Bingöl
|72,67
|66,36
|6,31
|Tunceli
|19,58
|14,28
|5,3
|Şanlıurfa
|70,83
|67,32
|3,51
EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER
|EVET ORANI (%)
|AK PARTİ + MHP TOPLAM OY ORANI (%)
|İL
|2017 REFERANDUM
|1 KASIM 2015 SEÇİMLERİ
|DEĞİŞİM (%)
|Osmaniye
|57,81
|81,33
|-23,52
|Kırşehir
|53,3
|74,94
|-21,64
|Aydın
|35,74
|56,57
|-20,83
|Kırıkkale
|62,44
|83,19
|-20,75
|Kilis
|64,13
|83,94
|-19,81
|Karabük
|60,73
|80,29
|-19,56
|Burdur
|51,73
|70,31
|-18,58
|Antalya
|40,96
|58,93
|-17,97
|Uşak
|47,04
|64,75
|-17,71
|Isparta
|56,06
|73,63
|-17,57
|Karaman
|63,85
|80,84
|-16,99
|Mersin
|35,99
|52,44
|-16,45
|Manisa
|45,67
|61,95
|-16,28
|Gümüşhane
|75,16
|91,43
|-16,27
|Kayseri
|67,75
|83,93
|-16,18
|Afyonkarahisar
|64,58
|80,4
|-15,82
|Amasya
|56,27
|72,09
|-15,82
|Çanakkale
|39,55
|55,35
|-15,8
|Denizli
|44,59
|60,2
|-15,61
|Balıkesir
|45,58
|60,33
|-14,75
|Adana
|41,92
|56,42
|-14,5
|Giresun
|61,69
|76,1
|-14,41
|Ardahan
|44,36
|58,67
|-14,31
|Aksaray
|75,57
|89,71
|-14,14
|Ankara
|48,88
|63
|-14,12
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