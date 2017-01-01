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Konya'da otomobile ateş açıldı, 4 kişi yaralandı

Konya'da bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 03:40:01 Güncelleme: 03:41:05 DHA

Olay, saat 00.30 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu, pazar alanında alkol aldıktan sonra, geldikleri 42 DCK 01 plakalı otomobile binip, evlerine gitmek için hareket etti. Bu sırada henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonetten, otomobile pompalı tüfekle iki el ateş açıldı.

Silahtan çıkan saçmalar, Ali Sarı'nın (28) omuz ve yüzüne, Emrullah Solak'ın (24) dizine, Abdülhamit Kalender'in (22) eline, Hüseyin Uçar'ın (23) ise el ve omzuna isabet etti. Mehmet Ali Çokurpınar (31) ise yara almadan kurtuldu.

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