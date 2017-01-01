17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ı Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Erdoğan, Turgut Özal'ın anma törenine katıldı, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın, vefatının 24. yıl dönümünde İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törene katıldı. Ardından, Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:21:20 Güncelleme: 11:46:40

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti. Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet Efe Özal, diğer aile fertleri, gelini ve torunları tören alanında Erdoğan ile görüştü.

Habertürk TV'den Duygu Kaya'nın verdiği bilgiye göre, Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın başkanlık sistemini ilk dile getiren Cumhurbaşkanı olduğu ve dün referandumdan çıkan 'Evet' kararının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin her zaman kendileriyle çok fazla ilgilendiğini dile getirdi.



Tören, Turgut Özal'ın hayatı anlatılarak başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabrini de ziyaret etti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2017 Referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
GÜNDEM

Erdoğan: Tarihimizin en önemli yönetim reformu
Eski başbakanlardan Erdoğan'a tebrik telefonu
GÜNDEM

Eski başbakanlardan Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 parti liderine tebrik
GÜNDEM

Erdoğan'dan 3 parti liderine tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'da kullandı
GÜNDEM

Erdoğan: Bugünkü halk oylaması sıradan bir oylama ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
GÜNDEM

Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme! Anlaştılar...
Erdoğan 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal'ı sahneye çağırdı, alnından öptü
GÜNDEM

Erdoğan sahneye çağırdı, alnından öptü
Bursa'da kadınlara laf attığı iddia edilen gence meydan dayağı
GÜNDEM

O İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI! TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Habertürk yazarları referandumu yorumladı
GÜNDEM

HABERTÜRK YAZARLARI REFERANDUMU YORUMLADI
Kastamonu'da oy kullanmaya giden imamın arabası yandı
GÜNDEM

OY KULLANMAYA GİDEN İMAM NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!
Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe girecek
GÜNDEM

BU İKİ MADDE HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Erdoğan, Turgut Özal'ın anma törenine katıldı, Menderes'in kabrini ziyaret etti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFERANDUM SONRASI İKİ ZİYARET
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü
GÜNDEM

FECİ SON! SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER