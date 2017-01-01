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LYS başvurusu nasıl yapılır? LYS ne zaman?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvurusu için son gün bugün. Adaylar üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan LYS'yi bekliyor. Peki LYS başvurusu nasıl yapılır?

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:11:51 Güncelleme: 12:26:09

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) başvurusu için son gün bugün. Peki LYS başvurusu nasıl yapılır?

LYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, LYS başvurusu yapmak için ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Ardından sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" menüsünden 2017-LYS'yi seçmek ve ardından karşılarına çıkan form üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruları yaparken ödeme ekranı da adaylara sunuluyor. İster internet üzerinden kredi kartıyla, ister de banka üzerinden sınav ücreti yatırılabiliyor.

LYS NE ZAMAN?

Toplam 5 sınavdan oluşacak olan LYS sürecinde adaylar üniversite için sorulan çeşitli derslerden zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

İşte LYS sınav takvimi;

LYS-4

Sosyal Bilimler

10 Haziran

LYS-1

Matematik

11 Haziran

LYS-2

Fen Bilimleri

17 Haziran

LYS-5

Yabancı Dil

17 Haziran

LYS-3

Edebiyat-Coğrafya

18 Haziran

LYS SINAV ÜCRETLERİ

● LYS-1 Matematik sınavına girecek adaylar - 40 TL
● LYS-2 Fen Bilimleri sınavına girecek adaylar - 40 TL
● LYS-3 Edebiyat Coğrafya sınavına girecek adaylar - 40 TL
● LYS-4 Sosyal Bilimler sınavına girecek olanlar - 40 TL
● LYS-5 Yabancı Dil sınavına girecek olanlar - 40 TL

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