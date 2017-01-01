Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) başvurusu için son gün bugün. Peki LYS başvurusu nasıl yapılır?

LYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, LYS başvurusu yapmak için ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Ardından sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" menüsünden 2017-LYS'yi seçmek ve ardından karşılarına çıkan form üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruları yaparken ödeme ekranı da adaylara sunuluyor. İster internet üzerinden kredi kartıyla, ister de banka üzerinden sınav ücreti yatırılabiliyor.

LYS NE ZAMAN?

Toplam 5 sınavdan oluşacak olan LYS sürecinde adaylar üniversite için sorulan çeşitli derslerden zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

İşte LYS sınav takvimi;

LYS-4 Sosyal Bilimler 10 Haziran LYS-1 Matematik 11 Haziran LYS-2 Fen Bilimleri 17 Haziran LYS-5 Yabancı Dil 17 Haziran LYS-3 Edebiyat-Coğrafya 18 Haziran

LYS SINAV ÜCRETLERİ

● LYS-1 Matematik sınavına girecek adaylar - 40 TL

● LYS-2 Fen Bilimleri sınavına girecek adaylar - 40 TL

● LYS-3 Edebiyat Coğrafya sınavına girecek adaylar - 40 TL

● LYS-4 Sosyal Bilimler sınavına girecek olanlar - 40 TL

● LYS-5 Yabancı Dil sınavına girecek olanlar - 40 TL