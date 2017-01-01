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2017 YGS-LYS puan
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2017 YGS-LYS puan türü değişiklikleri

ÖSYM, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bazı YGS puanı ile öğrenci alan bölümlerin artık LYS puanı ile öğrenci alacağına karar verildiğini duyurdu.

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:16:06 Güncelleme: 12:19:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bazı YGS puanı ile öğrenci alan bölümlerin artık LYS puanı ile öğrenci alacağına karar verildiğini duyurdu.

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BAZI BÖLÜMLER LYS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALACAK

ÖSYM, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara (Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi.), LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatımlası nedeniyle fakülteltere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi içni 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği önemle duyurulur.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

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