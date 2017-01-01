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Abdullah Çakıroğlu
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Abdullah Çakıroğlu'nun Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı

Raporda Çakıroğlu'nun ceza sorumluluğuu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı tespit edilemediği belirtildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:39:55 Güncelleme: 12:42:07

Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun akıl hastası olup olmadığına dair Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, raporda Çakıroğlu'nun ceza sorumluluğuu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı tespit edilemediği belirtildi.

Çakıroğlu'nun suç tarihinde ve devamı günlerde akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

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