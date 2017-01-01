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Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye ne zaman üye olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üyelik teklifi için tarih verdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:04:19 Güncelleme: 18 Nisan 2017 Salı, 02:22:41

Pazar günü yapılan referandumda kabul edilen Anayasa değişikliğiyle, 980 gün aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye dönüşünün yolu açıldı. AK Parti, referandumun kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı partiye davet edecek.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “26-27 Nisan gibi kesin sonuçlar açıklanırsa hemen partimizi şereflendirmesi için kendisine davette bulunuruz. Üyemiz olmasından şeref ve onur duyarız” dedi. Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı’nın partili olamayacağı yolundaki Anayasa hükmünün referandum ile kaldırıldığına dikkat çekti. Elitaş, referanduma ilişkin kesin sonuçların 26-27 Nisan gibi açıklanmasını beklediklerini, kesin sonuçlar açıklandığında Erdoğan’ı partiye davet edeceklerini söyledi. “Partiyi şereflendirmesi için davette bulunuruz” diyen Elitaş, Erdoğan’ın kurucusu olduğu partiye dönmesinden şeref ve onur duyacaklarını ifade etti.

Elitaş, Erdoğan’ın genel başkan seçilmesi için kongre tarihi konusunda henüz netlik bulunmadığını, buna yetkili organların karar vereceğini bildirdi. Olağan kongrenin 2018 yılında yapılacağı AK Parti’de genel başkanlık koltuğunda değişiklik yapılsa bile Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun yapısal olarak 2019’a kadar devam edecek olması nedeniyle kongre zamanlamasında bu alanda ortaya çıkabilecek tabloların da dikkate alınarak hareket edilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Anayasa gereği AK Parti ile resmi bağı kalmadı.

‘ORGANLAR KARAR VERECEK’

Aradan geçen 980 günün ardından referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ile Erdoğan’ın partisiyle yeniden bağ kurabilmesinin önü açıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, Erdoğan’ın yeniden partili olması için referandum sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sembolik bir davette bulunması, bunun ardından da Erdoğan’ın törenle yeniden AK Parti’ye katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay başında katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Benim doğrusu şu anda en büyük düşüncem, birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim.”

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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 saat önce
    reis yelegine kurban
  • Misafir 13 saat önce
    sanki cb olduktan sonra akp'yi yöneten kendisi değildi.
  • Misafir 13 saat önce
    tükkan erdoğanın zaten, teklife gerek varmı
  • Misafir 13 saat önce
    oo çok flaş oldu hiç beklenmiyordu
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