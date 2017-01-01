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Beşiktaş ve Kadıköy
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Beşiktaş ve Kadıköy'de YSK kararı protesto edildi

Bazı gruplar, halk oylamasında çıkan sonucu ve YSK'nın açıklamalarını protesto etti

18 Nisan 2017 Salı, 00:21:10 Güncelleme: 00:22:42 AA

Kadıköy ve Beşiktaş'ta, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" sonucu çıkması ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamaları protesto edildi.

Kadıköy Bahariye Süreyya Operası önünde toplanan bir grup, "Bu seçim meşru değil, Hayır biz kazandık" yazılı pankart açıp slogan attı.

Buradan, önce Moda Meydanı'na daha sonra Kadıköy Rıhtımı'na inen gruptakiler, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan gruptakiler, YSK'nın sonuçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Yabancı basın mensuplarının da izlediği protestonun ardından, gruptakiler dağıldı.

Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde toplanan bir grup da halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasını protesto etti.

Bir süre slogan atan gruptaki bazı kişiler, ellerindeki tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere yabancı basın kuruluşlarının takip ettiği protestoya, yabancı uyruklu bazı kişilerin de destek verdiği görüldü.

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