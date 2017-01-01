18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya kredi kartı dolandırıcılık
GÜNDEM

35 bin kredi kartını kopyalayıp, 75 milyon liralık fatura ödediler!

Antalya merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, başkalarının kredi kartı bilgilerini kullanıp iki şirket üzerinden fatura ödemesi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

18 Nisan 2017 Salı, 01:35:27 Güncelleme: 01:37:15 AA

Antalya merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda, başkalarına ait kredi kartlarının bilgilerini kullanarak fatura ödemesi yaptığı belirlenen dolandırıcılık şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları fatura ödeme merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.

Zanlılar, Antalya'nın Kemer ilçesi, Bursa ve Artvin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

35 BİN KİŞİNİN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KOPYALAMIŞLAR

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekontla dijital materyal ele geçirildi. Bunların incelenmesi sonucu şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı tespit edildi.

Dolandırıcılık zanlılarının iki şirket üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 200 bin fatura ödemesini yaptığı, bunların toplam tutarının 75 milyon liraya yakın olduğu da saptandı.

Polis, bu tutarın ne kadarlık kısmının şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle ödendiğini araştırıyor.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü
GÜNDEM

Feci son! Sinir krizi geçirdiler
Antalya Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oy Oranı
GÜNDEM

Antalya Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oy Oranı
16 Nisan günü Türkiye’de hava nasıl olacak?
GÜNDEM

Referandum havası
Antalya'da polise döner bıçağıyla saldırı!
GÜNDEM

Polise döner bıçaklı saldırı!
Antalyalı kayıp kuyumcunun cesedi bulundu
GÜNDEM

6 gündür kayıptı, ormanlık alanda korkunç halde ...
Ahmet Türk, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ağırladı
GÜNDEM

Ahmet Türk, Deniz Baykal'ı ağırladı

Numan Kurtulmuş: OHAL'in 3 ay süreyle uzatılması kararlaştırıldı
GÜNDEM

BAKANLAR KURULU SONRASI OHAL KARARI AÇIKLANDI
35 bin kredi kartını kopyalayıp, 75 milyon liralık fatura ödediler!
GÜNDEM

35 BİN KREDİ KARTINI KOPYALAYIP, 75 MİLYON LİRALIK FATURA ÖDEDİLER!
Beşiktaş ve Kadıköy'de YSK kararı protesto edildi
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DE YSK KARARI PROTESTO EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM SONRASI DİKKAT ÇEKEN ZİYARETLER
Müteahhitler bahse girdi, sonuç evet çıkınca daireyi aldı!
GÜNDEM

'EVET' ÇIKTI, DAİREYİ ALDI!
Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
GÜNDEM

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DA ACIMADILAR! ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ!