18 NİSAN 2017
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Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm

18 Nisan 2017 Salı, 03:10:25

  • 1 Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm
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    Türkiye 16 Nisan Pazar günü halkoylaması için sandık başına gitti. Oy verme sırasında akıllarda kalan görüntülerden biri de İstanbul Silahtarağa İlkokulu’nda sandığa merdivenleri güçlükle çıkarak giden bedensel engelli Emrah Güldiken (28) oldu. 

  • 2 Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm
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    Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre oy kullanmaya tekerlekli sandalyesiyle giden Emrah Güldiken 3. kattaki sandığına çıkmak için asansöre yöneldi, ancak asansörün arızalı olduğunu öğrenince pusulanın görevliler tarafından aşağı getirilmesini istedi. 

  • 3 Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm
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    Bu isteği geri çevrilen Güldiken, okul sorumlularının çözüm için herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine kendi çabasıyla merdivenlerden 3. kata çıkarak oyunu kullandı. Bu anlar okuldaki bazı sandık görevlileri tarafından kameraya alınınca gündem oldu.

  • 4 Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm
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    ‘OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜŞMEDİ’

    Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Güldiken yaşadıklarını, “Okula gittiğimde asansörün 15 dakika önce çalıştığını ama o an arızalı olduğunu söylediler. Görevliler ve polis arkadaşlar yardımcı olmaya çalıştı.

  • 5 Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm
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    Oy pusulası ve mührün aşağı indirilmesini, oyumu kullandıktan sonra da polis ya da bir görevli tarafından yukarı çıkarılmasını istedim. 

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