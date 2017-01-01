Bedensel engelli Emrah Güldiken: Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm

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İndiremeyeceklerini söylediler. Okul müdürüyle görüşmek istedim, gelmedi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ‘Asansörü tamir etsinler çıksınlar’ demiş. Ben de kendi çabalarımla çıktım ve oyumu kullandım. Müdürün olduğu kata da gittim ancak yine görüşmedi” diye anlattı.