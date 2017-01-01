Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj

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AK Parti’nin güçlü olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi sanayi şehirlerinde Erdoğan sonrasında gelecek isim için bu yetkilerin riskli olduğunu düşünen AK Parti seçmeninin en azından ‘Evet’ oylarını daha ileri taşımadığı yorumları yapılıyor.