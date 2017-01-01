18 NİSAN 2017
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Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj

18 Nisan 2017 Salı, 03:47:51

  • 1 Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj
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    Anayasa referandumunun ardından Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ, siyaset bilimciler ve uzmanlarla seçim sonucunu konuştu. İşte Türkiye’nin 7 bölgesindeki seçmenin verdiği 7 önemli mesaj...

  • 2 Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj
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    MARMARA BÖLGESİ  

    Bölgede bulunan 11 ilin 3’ünde ‘Evet’, 8’inde ‘Hayır’ çıktı. Bursa, Kocaeli, Sakarya, ‘Evet’ yönünde oy kullanırken, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ‘Hayır’ cephesinde yer aldı.

  • 3 Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj
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     Son genel seçim olan 1 Kasım ile referandum sonuçları kıyaslandığında ‘Evet’ kanadının öncü partileri olan AK Parti ve MHP’nin oylarının toplamı, ‘Evet’ oyu olarak sandığa yansımadı. 11 ile bakıldığında AK Parti’nin 1 Kasım’da aldığı oy kadar ‘Evet’ oyu çıktı. 

  • 4 Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj
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    Bölgenin tümünde ‘Hayır’ yüzde 50.84 oy oranını buldu. Ekonomide yaşanan durgunluğun sanayinin belkemiği olan Marmara’da ‘Hayır’ı yükselttiği değerlendirmeleri yapılırken, yaşam tarzına müdahale endişesinin de Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da ‘Hayır’ oylarını yüzde 70’lere kadar çıkarttığı belirtiliyor. 

  • 5 Anayasa referandumunda 7 bölgenin verdiği 7 mesaj
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    AK Parti’nin güçlü olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi sanayi şehirlerinde Erdoğan sonrasında gelecek isim için bu yetkilerin riskli olduğunu düşünen AK Parti seçmeninin en azından ‘Evet’ oylarını daha ileri taşımadığı yorumları yapılıyor.

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