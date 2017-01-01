SON DAKİKA! CHP referandumun iptali için YSK'ya başvurdu

Ankara'da, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandum itirazında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Halk oylamasının iptalini istiyoruz" dedi.

CHP'li Tezcan, beraberinde çok sayıda CHP'li milletvekiliyle birlikte YSK'ya geldi. Girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, referandum dönemi boyunca halkın iradesinin hakim olması için sonuna kadar çaba gösterdiklerini söyledi.

"YSK'YA İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİK"

Kampanya sürecinin OHAL şartları altında yapıldığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, 'Hayır' propagandasının yasak, 'Evet' propagandasının serbest olduğu bir ortamda yapıldı. 'Evet' kampanyası devlet, 'Hayır' kampanyası millet haline dönüştü. Millet kampanyası aslında devlet kampanyasına galip geldi. Ancak kampanya dönemi boyunca uygulanan hukuksuzluklar kampanyadan sonra oy kullanma günü ve sayımında devam etti. Devlet kampanyası yürütenler baskı ve tehditler ile alamadıkları sonucu en son oy kullanma, sayım döküm sırasında YSK'yı devreye sokarak almaya gitmiştir. Bu seçim tarihimize bir yeni seçim türünü eklemiştir. O da mühürsüz olarak anılacaktı. Bu seçim meşrutiyeti olmayan mühürsüz seçime dönüşmüştür. Sonuçlar gayri meşrudur. İşte bu sebeple sonuçlar kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanmak üzere YSK'ya itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Halk oylamasının meşrutiyeti, tek şey bu oylamanın iptalidir" diye konuştu.

Öte yandan CHP İstanbul İl Yöneticileri ve gençlik Komisyonu üyeleri İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki istanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre Adliye içerisinde slogan atan grup ile özel güvenlik arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

CHP'LİLER KENDİ YAPTIKLARI OY PUSULALARINI GETİRDİ: BUNLARI DA SAYIN

CHP İl Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte yaklaşık 500 kişi, 16 Nisan'da yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarflarla verilen oyları kabul etmesine itiraz etmek için İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldi.



Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre adliye önünde basın açıklaması yapan CHP üyeleri kendi hazırladıkları ve üzerinde "Hayır" tarafı mühürlü oy pusulasını göstererek, "YSK mühürsüz oyları kabul ediyorsa biz de kendi yaptığımız oy pusulalarını yanımızda getirdik. Bu oyların da sayılmasını istiyoruz" dedi.





Açıklamanın ardından slogan atıp İzmir marşı söyleyerek içeriye giren grupla güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından kalabalık dilekçelerini sunmak için İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı. Seçim Kurulu'nun kapısında uzun kuyruklar oluştu.