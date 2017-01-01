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İzmir'de kadın sürücüler uzlaşmayınca, dava açıldı

Saç saça kavga eden, zaman zaman da yere düşen Ç.M.D. İle S.T., kreş önünde bekleyen velilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:39:05 Güncelleme: 11:42:53

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, otomobilleriyle karşılıklı tek yön olan yola girince tartışıp birbirlerine hakaret eden, ardından da başka bir yerde durup saç saça kavga eden kadın sürücüler Ç.M.D. ve S.T. uzlaşmayınca, haklarında 'basit yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı.

Karşıyaka'da yaşanan olayda 37 yaşındaki Ç.M.D., yönetimindeki otomobille tek yön olan sokağa tersten girdi. Bu sırada karşıdan otomobiliyle gelen 33 yaşındaki S.T., hemcinsi olan kadın sürücüye ters yönde olduğu söyleyip, geri gitmesini istedi. İki kadın sürücü de birbirlerine yol vermeyip, direksiyon başında tartışmaya başladı. İddiaya göre sürücülerden S.T., tartışma anında Ç.M.D.'ye "Gir o zaman o..." diye bağırdı. Ç.M.D. de buna karşılık S.T.'ye , "O... Sensin. Geri zekalı" dedi. Karşılıklı hakaretten sonra, çevreden gelen uyarı üzerine araçlarıyla sokaktan ayrılan iki kadın, bu kez de birbirlerini takip etti. Ç.M.D.'nin çocuklarını götürdüğü kreş önünde iki kadın bu kez onlarca veli ve öğrencinin gözü önünde, araçtan inip kavgaya tutuştu. Saç saça kavga eden, zaman zaman da yere düşen Ç.M.D. İle S.T., kreş önünde bekleyen velilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. İki kadın daha sonra karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu.

UZLAŞMADILAR

Soruşturma yürüten savcı, iki kadının uzlaşması için, uzlaştırmacı görevlendirdi. Ancak uzlaştırmacının çabalarına rağmen kadınlar, barışmadı, birbirlerinden şikayetçi olmayı sürdürdü. Bunun üzerine dosyayı bir kez daha ele alan savcılık, kadınlardan S.T. hakkında 'basit yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar, Ç.M.D. hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Kadınların önümüzdeki günlerde Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

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