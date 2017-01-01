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AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ
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AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çekim hatalarından klip hazırladı

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, referandum öncesi anayasanın değişen maddelerini anlattığı videolardaki çekim hatalarından klip hazırladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:59:16 Güncelleme: 13:03:31 DHA

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, referandum öncesi kısa videolar hazırlayarak bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve Youtube'a yükledi. Dağ, videolarda anayasanın değişen maddelerini anlatmak için kamera karşısına geçti ve animasyon tekniğini kullandı. Hamza Dağ, referandumdan sonra çekim hatalarından oluşan 2 dakika 18 saniyelik bir video daha hazırladı. Dağ'ın "Bu bir baştan başlayanların hikayesi" dediği klipte sürekli "Baştan alıyorum" diyerek, aynı sözü tekrarlaması dikkat çekti. Hamza Dağ, hata yaptıkça güldüğü görüntüleri de klibe koydu. Klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaptığı açıklamada klipleri sosyal medya uzmanı arkadaşlarıyla birlikte hazırladığını belirten Dağ, şunları söyledi:

"Anayasa oylamasını en iyi anlatabilecek yöntemi bulmaya çalıştık. Diğer propaganda araçlarıyla bu kadar kişiye ulaşmamız mümkün değildi. Esprili bir dil ve animasyon teknilğini de kullandık. Türkiye genelinde 7.5 milyon kişiye eriştik, videoları 5 arkadaşımla birlikte İzmir Bayraklı'da bir ofiste çektik. İlk çekimlerde zorlandım ama diğerleri rahattı. Bu tarz propagandayı ilk kez kullandık, bizden sonra uygulayanlar oldu."

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