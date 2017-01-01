Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki (YÖKDİL) 5 Mart'ta gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖKDİL'in ikinci sınavının tarihini açıkladı. Peki YÖKDİL 2. sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YÖKDİL 2. SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlki 5 Mart 2017'de gerçekleştirilen YÖKDİL'in 2. sınav tarihi belli oldu. Sınav tarihini YÖK Başkanı Yekta Saraç Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yekta Saraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Taleplere ilişkin yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, YÖKDİL Sınavı'nın 9 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve bu sınavın İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdik. Ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere YÖKDİL Sınavı'nı 3 defa yapacağız. 3'üncüsünü kasım ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu yıldan sonra YÖKDİL Sınavı doçentlik ve lisansüstü takvimleri de dikkate alınarak yılda 2 defa yapılacaktır."

"ALANA ÖZGÜ" İLK AKADEMİK DİL SINAVI

YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

Sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

SINAV İNGİLİZCE, ALMANCA, ARAPÇA VE FRANSIZCA DİLLERİNDE YAPILACAK

Geçtiğimiz dönem için sadece İngilizce alanında gerçekleştirilen sınav, bundan sonraki sınavlar için YÖK tarafından yapılan anket sonucuna göre İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılacak. Sınav bu yıla mahsus olarak 3 kez yapılacak ve sınavın 3'üncüsün kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.