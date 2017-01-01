AK Parti eski Milletvekili Muharrem Candan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, AK Parti'de 22. ve 23. dönem Konya Milletvekilliği yapan Muharrem Candan son yolculuğuna uğurlandı. Candan'ın cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Dün vefat eden AK Parti 22. ve 23. Dönem Konya Milletvekili Muharrem Candan; bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

61 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ



Tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden eski Konya Milletvekili Muharrem Candan için öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Candan'ın cenazesi Üçler Mezarlığında dualarla defnedildi. Muharrem Candan'ın cenaze namazına, ailesi, yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Beşir Atalay ve Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Muhammet Uğur Kaleli, Hüsnüye Erdoğan, Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve çok sayıda vatandaş katıldı.