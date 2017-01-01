19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
muharrem candan
GÜNDEM

AK Parti eski Milletvekili Muharrem Candan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:08:47 Güncelleme: 16:13:06 AA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, AK Parti'de 22. ve 23. dönem Konya Milletvekilliği yapan Muharrem Candan son yolculuğuna uğurlandı. Candan'ın cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Dün vefat eden AK Parti 22. ve 23. Dönem Konya Milletvekili Muharrem Candan; bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

61 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden eski Konya Milletvekili Muharrem Candan için öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Candan'ın cenazesi Üçler Mezarlığında dualarla defnedildi. Muharrem Candan'ın cenaze namazına, ailesi, yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Beşir Atalay ve Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Muhammet Uğur Kaleli, Hüsnüye Erdoğan, Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çekim hatalarından klip hazırladı
GÜNDEM

Çekim hatalarından klip hazırladı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel YSK'nın "mühürsüz oy" kararını değerlendirdi
GÜNDEM

AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Seçmen de mühür de ...
Başbakan Yıldırım AK Parti kongresi ve seçim için tarih verdi
GÜNDEM

Başbakan'dan sokak uyarısı: Tahriklere kapılmayın
Ak Parti, CHP ve HDP milletvekilleri Teke Tek'in konuğu oldu
GÜNDEM

Ak Parti, CHP ve HDP milletvekilleri Teke Tek'in ...
OHAL 3 ay daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL 3 ay daha uzatıldı
AK Parti kongreye mi gidiyor?
GÜNDEM

AK Parti kongreye mi gidiyor? Genel başkanlık için iki formül. ...
Bursa'da 'Yeşil saçlı kız'a uyuşturucu gözaltısı
GÜNDEM

'YEŞİL SAÇLI KIZ' OPERASYONU!
AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı - 2017
GÜNDEM

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul'daki "Sigara" cinayetinde 3 gözaltı
GÜNDEM

LİSE ÖĞRENCİSİNİ ÖLDÜRENLER DE LİSE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI!
CHP'den referandum toplantısı
GÜNDEM

CHP'DEN REFERANDUM TOPLANTISI
HSBC saldırısı sanığı El Kaideci Çankırı'da imamlık yaparken yakalandı
GÜNDEM

HSBC SALDIRISI SANIĞI EL KAİDECİ İMAMLIK YAPARKEN YAKALANDI!
Selin Sayek Böke: Tüm haklarımızı kullanacağız, Meclis'ten çekilmek de...
GÜNDEM

"TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ, MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE..."