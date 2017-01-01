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Hakkari PKK Harun Şenözüar
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Hakkari şehidi Harun Şenözüar'ın son paylaşımı yürekleri dağladı

PKK saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşine yolladığı son mesaj ortaya çıktı: Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:26:20 Güncelleme: 23:15:31 İHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşi Melek Şenözüar tarafından çekilen ve Ahmet Şafak'ın seslendirdiği parçaya eşlik ettiği video sosyal medyada milyonları ağlattı.

Hakkari'de, Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1'inci Komando Bölük Komutanlığı emrinde roketatar nişancısı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, 16 Nisan 2017 tarihinde Kaletepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olan Şenözüar, İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

MİLYONLAR AĞLADI

25 yaşındaki şehit uzman çavuşun son görüntüsünü ise 8,5 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar paylaştı. Eşinin çektiği görüntülerde, Ahmet Şafak'ın seslendirdiği "Kan Uykusu" adlı parçaya eşlik eden şehidin son görüntüsü görenleri ağlattı. Sosyal medyada binlerce kişinin paylaştığı videoda, parçaya yanık ve işten bir sesle eşlik eden Harun Şenözüar'ın otomobil kullanırken görüntüsü yer alıyor.

EŞİNDEN SON MESAJ 

"SON NEFESİME KADAR BU KALPTESİN"

Videoyu paylaşan eşi ise herkesi ağlatan şu notu düştü:

"Hakettiğin yerdesin Allah'ın yiğidi. Sana böylesi yakışırdı. Oğlunda senin gibi bir yiğidin parçası. Ait olduğun yerdesin, bizimlesin. Kavuşmamız hep ebedi. Kara toprak bile ayıramaz. Ben seni 3 günlük sevmedim. Ömrüm, son nefesime kadar bu kalptesin."

İŞTE SON MESAJLAŞMA

Öte yandan, şehit ile eşinin son mesajları da ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş, eşine, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye mesaj attı. Ardından ikili arasında saat 22.00 sıralarında tekrar mesajlaşma gerçekleşti. Torbalılı şehidin mesajında, "Ben ölcem galiba" diye yazdı. Eşinin "Ne oldu ya" diye yanıt verdiği sözlerin ardından şehit uzman çavuş, "Geçende son 20 gün diyordun. Şimdi de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm belki. Tabutum gelir" diye yazdı.

Ahmet Şafak'ın seslendirdiği parçanın sözleri ise şöyle:
Kan uykusu kan uykusu, Ali'ye kurdular pusu,
Dokunmayın yigidime, ondaki şehit uykusu
Biri gider bini gelir, al kınalı koçlar gibi
Bir ana ki evladına 'Uyan, Uyan' der,
Biri gider bini gelir, al kınalı koçlar gibi
Bir şehit ki anasına "Dayan, Dayan" der
Ay düşmez namertlere, düşer kendi toprağına oy
Yağmur olur rahmet olur, çiçeğine yaprağına oy
Biri gider bini gelir, al kınalı koçlar gibi
Bir şehit ki anasına "Dayan, Dayan" der...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 10 dakika önce
    Aglattin beni guzel sehidim,guzel kardesim.Allah ailene sabirlar versin.
  • Misafir 24 dakika önce
    Allahu ekber
  • Misafir 33 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.. Emin Göreli keşke sen o mertebe ulaşsanda nerde yattığını bilsek..
  • Misafir 37 dakika önce
    ah benim temiz kalpli şehidim Ruhun şad olsun geride kalanlar Türk milletine emanet
  • Misafir 48 dakika önce
    Şehitlerimiz herşeyimizdir...Rabbim sabır versin eşine
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