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Aydın Kuşadası
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Kuşadası'nda otel odasında intihar

Otel görevlileri, bir sorun olduğunu düşünüp yedek anahtarla odaya girdiklerinde B.'yi odada iple tavana asılı buldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:24:44 Güncelleme: 10:26:52 DHA

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, 41 yaşındaki C. B. kaldığı otel odasında intihar etti.

Evli bir çocuk babası C. B. dün İzmir'den Kuşadası'na gelerek bir otele yerleşti. B.'nin uzun süre odadan çıkmaması üzerine şüphelenen otel görevlileri, bir sorun olduğunu düşünüp yedek anahtarla odaya girdiklerinde B.'yi odada iple tavana asılı buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, B.'nin intihar ettiğini belirledi.

Üretim müdürü olarak çalıştığı Söke'deki bir tekstil fabrikasındaki işinden 5 ay önce ayrıldığı öğrenilen B.'nin maddi sıkıntıları bulunduğu, bu nedenle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından B.'nin cesedi önce Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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