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GÜNDEM

Bakan Veysel Eroğlu: Kabine değişikliği söz konusu değil

Referandumun ardından hükümette görev değişikliklerinin olabileceği tartışılıyordu, Bakan Veysel Eroğlu "Kabine dimdik yerinde duruyor" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:08:19 Güncelleme: 13:17:38 İHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kabine değişikliğinin şu anda söz konusu olmadığını söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kabine değişikliği yönünde söylentiler var. Bu yönde bildiklerinizi bizimle paylaşır mısınız?" sorusuna Bakan Eroğlu, "Öyle bir şey yok. Kabine dimdik yerinde duruyor. Şu anda öyle bir konu söz konusu değil" cevabını verdi.

"DAHA BUNLARI KONUŞMADIK"

"Büyükşehirlerle ilgili olarak özellikle Ankara ve İstanbul, bunlarda yerel anlamda bir değişiklik söz konusu mu?" sorusu üzerine ise Eroğlu, "Daha bunları konuşmadık, büyüklerimiz karar verir, biz de saygı gösteririz. Bugün Adıyaman Tanıtım Günleri, o yüzden Adıyaman'la ilgili konuşalım. Başka şey konuşmayalım ki bugün boşa düşmesin" dedi.

ERDOĞAN'IN PARTİYE DÖNÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye geri dönmesine ilişkin de Eroğlu, "AK Parti'ye geri dönmesinden çok memnuniyet duyarız. Bizim için memnuniyet vesilesidir" değerlendirmesini yaptı.

Referandum sonucuna değinen Bakan Eroğlu, "Milletimiz kazandı, Türkiye kazandı, kaybeden yok. 'Evet' verenin de, 'hayır' verenin de başımızın üzerinde yeri var" açıklamasını yaptı.

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