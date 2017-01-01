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Meclis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne mekansal uyum kapsamında yeniden düzenleniyor. 'Ceylan derisi' olarak bilinen koltuklar değişiyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:09:33 Güncelleme: 15:22:42

Referandum sonrası Meclis'teki mekanlar sistem değişikliğine uyumlu hale getirilecek. Bu mekanların başında Genel Kurul geliyor.Genel Kurul'da bu değişiklikler yapılırken, 'Ceylan derisi' olarak bilinen koltuklar da değişecek.

CEYLAN DERİSİ OLARAK ADLANDIRILDI AMA ASLINDA DANA DERİSİ
Yaklaşık 20 yıl önce koltuklar değiştiğinde rengi de maliyeti de gündem olmuştu. Tartışmanın eksik olmadığı Meclis'te turuncu rengin de sinirleri gerdiği hatta milletvekillerini acıktırdığı da  iddia edilmişti.



HÜKÜMET SIRALARI KALDIRILACAK
Milletvekili sayısı 600 olacak, koltuk düzeni de sayısı da değişecek. Sağ taraftaki sıralar hükümet üyelerine ayrılmıştı. Yeni sistemde Başbakan olmayacak, Bakanlar da Milletvekili olmayacak
bu nedenle bu sıralarda kaldırılacak.

LOCALARDA YENİDEN DÜZENLENİYOR
Genel Kurul'da localar da var, bu localar Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile yüksek yargı üyelerine ayrılmış durumda.Buralar da yeniden düzenlenecek. Sistemde cumhurbaşkanı yardımcıları olacağı için onların da bu localarda yeri olacak.

Meclis'te bir yandan inşaat ve tadilat çalışmaları da sürüyor. Tören salonu üzerindeki alanda hummalı bir çalışma var. Burası eskiden insan hakları komisyonu tarafından kullanılıyordu.
Meclis'te buranın Cumhurbaşkanı makam odası olaacağı konuşuluyor.

DEĞİŞİM MECLİS DIŞINDA DA KENDİNİ GÖSTERECEK
İktidar ve muhalefet kulislerinin çıkışına kış bahçesi yapılıyor. Eski halkla ilişkiler binası 15 Temmuz sonrasında yıkılmıştı. Buraya da yeni bina yapılacak. Milletvekillerinin çalışma odaları da bu yeni binada olacak.

HABERTÜRK TV

 

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