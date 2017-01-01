Referandum sonrası Meclis'teki mekanlar sistem değişikliğine uyumlu hale getirilecek. Bu mekanların başında Genel Kurul geliyor.Genel Kurul'da bu değişiklikler yapılırken, 'Ceylan derisi' olarak bilinen koltuklar da değişecek.



CEYLAN DERİSİ OLARAK ADLANDIRILDI AMA ASLINDA DANA DERİSİ

Yaklaşık 20 yıl önce koltuklar değiştiğinde rengi de maliyeti de gündem olmuştu. Tartışmanın eksik olmadığı Meclis'te turuncu rengin de sinirleri gerdiği hatta milletvekillerini acıktırdığı da iddia edilmişti.





HÜKÜMET SIRALARI KALDIRILACAK

Milletvekili sayısı 600 olacak, koltuk düzeni de sayısı da değişecek. Sağ taraftaki sıralar hükümet üyelerine ayrılmıştı. Yeni sistemde Başbakan olmayacak, Bakanlar da Milletvekili olmayacak

bu nedenle bu sıralarda kaldırılacak.



LOCALARDA YENİDEN DÜZENLENİYOR

Genel Kurul'da localar da var, bu localar Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile yüksek yargı üyelerine ayrılmış durumda.Buralar da yeniden düzenlenecek. Sistemde cumhurbaşkanı yardımcıları olacağı için onların da bu localarda yeri olacak.



Meclis'te bir yandan inşaat ve tadilat çalışmaları da sürüyor. Tören salonu üzerindeki alanda hummalı bir çalışma var. Burası eskiden insan hakları komisyonu tarafından kullanılıyordu.

Meclis'te buranın Cumhurbaşkanı makam odası olaacağı konuşuluyor.



DEĞİŞİM MECLİS DIŞINDA DA KENDİNİ GÖSTERECEK

İktidar ve muhalefet kulislerinin çıkışına kış bahçesi yapılıyor. Eski halkla ilişkiler binası 15 Temmuz sonrasında yıkılmıştı. Buraya da yeni bina yapılacak. Milletvekillerinin çalışma odaları da bu yeni binada olacak.

HABERTÜRK TV