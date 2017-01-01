Marketten çıkan kadının bacağına kurşun isabet etti

Kütahya'da Balıklı Mahallesi'nde iki kişi arasındaki kovalamaca esnasında, şüphelilerden biri diğerine tabancayla ateş etti.

Mermi, bu sırada alışveriş yaptığı marketten çıkan Aynur Çağımlı'nın (44) bacağına isabet etti.Yere yığılan yaralı kadının yardımına çevredekiler koştu.Çağımlı, 112 Acil Servis ekibince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.