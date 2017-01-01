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Batman'da katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu

Batman’da önünü kestiği otomobile ateş açarak iki kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Latif A. tutuklandı

21 Nisan 2017 Cuma, 03:11:21 Güncelleme: 03:18:29 HABERTURK.COM

Batman’da 12 Nisan’da 560 kilometre takip ettikten sonra Kozluk Karayolu’nun 10. kilometresinde önünü kestiği otomobile ateş açıp emlakçı Süleyman Gültekin’i (30) öldüren, ardından da sözlüsü öğretmen Seren G.’yi (26) ağır yaralayan katil zanlısı Mehmet Latif A. tutuklandı.

Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre katil zanlısının savcılık ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Latif A., “Pişman değilim, dışarıda ve yol kenarlarında içki içen ve kadın arkadaşlarıyla uygunsuz gördüğüm kişilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim. Batman merkez Gültepe Mahallesi’ndeki parkta da bir-iki keşif yaptım. Yakalanmasaydım orada birkaç kişiyi daha öldürecektim” diyerek kan donduran bir ifade verdi. Zanlının biri olayda kullandığı olmak üzere 2 pompalı tüfekle yakalandığı bildirildi. 

 

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