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Mardin Nusaybin
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İranlı işadamı, 85 gün sonra Nusaybin'de kurtarıldı

Nusaybin'deki bir evde tutulduğu tespit edilen İran uyruklu işadamı Nejad, sabah saatlerinde Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:02:41 Güncelleme: 15:03:35 DHA

Türkiye'ye ticaret yapmak amacıyla gelen ve 85 gün önce fidye için kaçırılan İranlı işadamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin ifadesi sürüyor. 

İran'ın Urmiye kentinde tekstil işletmeciliği yapan Ziyaeddin Muhammed Nejad, ticaret için geldiği Türkiye'de daha önceden tanıştığı kişiler tarafından kaçırıldı. Kendisini kaçıran kişilerin çektiği video ile ailesinden fidye istenen Nejad, polisin sıkı çalışması ile 85 gün sonra kurtarıldı. 

Nusaybin'deki bir evde tutulduğu tespit edilen İran uyruklu işadamı Nejad, sabah saatlerinde Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilen Nejad, müşahede altına alındı.

POLİSE TEŞEKKÜR

Hastanede gazetecilere konuşan İranlı işadamı Nejad, 85 gün sonra kendisini kurtaran Nusaybin polisine teşekkür etti. Fidye için kaçırıldığını belirten Nejad, "85 gün önce fidye için beni kaçırdılar. Beni zincirle bağladılar, işkence ettiler. Videomu çekip aileme 'Eğer parayı vermezseniz, polise giderseniz oğlunuzu öldürürüz' dediler. Allah Türk Devleti ve Türk polisinden razı olsun. Benim için çok zahmet çektiler, canımı kurtardılar" diye konuştu.

İranlı işadamının kaçırılması ve rehin tutulmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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