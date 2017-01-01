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Kayseri'de bir polis memuru şantaj ve tecavüzden tutuklandı

Kayseri'de bir polis memuru tecavüz iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu

21 Nisan 2017 Cuma, 15:20:42 Güncelleme: 15:31:30 DHA

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde polis memuru İ.Ö., kendisini başka bir isimle tanıttığı evli kadına tecavüz edip şantajla para istediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Develi İlçesi'ne bağlı Harman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis memuru  İ.Ö., kendisini 'Kaan' adıyla tanıttığı S.A. adlı kadınla bir süre görüştükten sonra, onu otomobiliyle ıssız bir yere götürerek tecavüz etti. Bu ilişkiyi kamerayla kaydettiği belirtilen İ.Ö.'nün, kadından para istediği, aksi takdirde eşine göstermekle tehdit ettiği belirtildi.

Mağdur kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, söz konusu kişinin polis memuru İ.Ö. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan, ancak tecavüz ve şantaj suçlamasını kabul etmeyen  polis memuru İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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