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Adana
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Adana'da kazada yaralanan kişi yola saçılan peynirlerini topladı

Dizindeki yaralara aldırmadan peynir toplamaya çalışan Salih Çiftçi'ye çevredekiler zararını karşılamayı teklif etti

21 Nisan 2017 Cuma, 15:32:20 Güncelleme: 15:35:44 DHA

Adana'da, peynir satan 47 yaşındaki Salih Çiftçi'nin elektrikli bisikletine arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan Çiftçi, ambulanstan inerek yola saçılan peynirlerini toplamaya çalıştı.

Olay, Merkez Seyhan İlçesi'nin Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Peynir satmak için evden çıkan Salih Çiftçi'nin elektrikli bisikletine otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin altında kalan Çiftçi, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza yerine gelen ambulansa götürülen Çiftçi, tedaviyi kabul etmeyip ambulanstan inerek, yola savrulan peynirlerini toplamaya çalıştı. Dizindeki yaralara aldırmadan peynir  toplamaya çalışan Salih Çiftçi'ye çevredekiler zararını karşılamayı teklif etti. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan peynir satıcısının, mallarını yine vatandaşlar topladı. Yaklaşık 3 bin lira zararı olduğunu söyleyen Çiftçi, olay yerine gelen polislerden, kendisine çarpan aracı bulmalarını istedi.

Cadde üzerindeki mobese kameralarını incelemeye alan polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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