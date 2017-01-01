Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüye emniyetten açıklama

İzmir'in Güzelyalı semtinde market işleten kadının, erkek müşteri tarafından tartaklandığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.



Olayla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım sonrasında İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, valilik ve bakanlık düzeyinde bilgilendirmede bulundu. Saat 22.00'den sonra alkollü ürünlerin satışının yasaklanmasından dolayı denetim için markete gidildiği bilgisini veren emniyet yetkilileri, Hediye K. hakkında da 2015 yılından beri, yasak saatte alkol satmaktan ve kapanış saatine uymamak suçlarından toplam 10 kez işlem yapıldığını belirtti. Emniyet yetkilileri, iddia edildiği gibi tartışmada siyasi bir içerik olmadığını da vurguladı.

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