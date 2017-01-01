21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüye emniyetten açıklama

Emniyet yetkilileri, saat 22.00'den sonra alkollü ürünlerin satışının yasaklanmasından dolayı denetim için markete gidildiği bilgisini verdi

21 Nisan 2017 Cuma, 17:25:18 Güncelleme: 17:28:09

İzmir'in Güzelyalı semtinde market işleten kadının, erkek müşteri tarafından tartaklandığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım sonrasında İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, valilik ve bakanlık düzeyinde bilgilendirmede bulundu. Saat 22.00'den sonra alkollü ürünlerin satışının yasaklanmasından dolayı denetim için markete gidildiği bilgisini veren emniyet yetkilileri, Hediye K. hakkında da 2015 yılından beri, yasak saatte alkol satmaktan ve kapanış saatine uymamak suçlarından toplam 10 kez işlem yapıldığını belirtti. Emniyet yetkilileri, iddia edildiği gibi tartışmada siyasi bir içerik olmadığını da vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor
GÜNDEM

Çeşme'deki korkunç olayın ardından 5 milyon TL'lik ...
"Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" diyen başkan hakim karşısında
GÜNDEM

Skandal sözlerle gündeme gelmişti, mahkemede çark ...
Tayfun Talipoğlu'nun kalp krizinden öldüğü kesinleşti
GÜNDEM

Tayfun Talipoğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
SON DAKİKA - Manisa'da deprem!
GÜNDEM

Manisa'da deprem
İzmir'de kadın sürücüler uzlaşmayınca, dava açıldı
GÜNDEM

Kadın sürücüler saç saça birbirlerine girdi!
İzmir'de hırsız, piknik fotoğrafında ortaya çıktı
GÜNDEM

Piknik fotoğrafına bakınca soluğu karakolda aldılar!
Manisa'da bir kişi eşini ve sevgilisini yatak odasında yakaladı
GÜNDEM

EŞİNİ VE SEVGİLİSİNİ YATAK ODASINDA BASTI! GARDIROBUN KAPAĞINI AÇINCA...
Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Serbest kaldı
GÜNDEM

HALK OTOBÜSÜNDE MASTÜRBASYON REZALETİ!
Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu
GÜNDEM

HER YERDE ARANAN KARDEŞLER, BAKIN NEREDE BULUNDU!
Antalya'da adliyede firar girişimi
GÜNDEM

ADLİYEDE FİRAR GİRİŞİMİ
HABERTURK.COM Whatsapp hattı açıldı
GÜNDEM

HABERTURK.COM WHATSAPP HATTI AÇILDI
SON DAKİKA! Manisa'da 4.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem
GÜNDEM

MANİSA'DA ART ARDA DEPREMLER!