21 NİSAN 2017
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Çorum
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Çorum'da halk otobüsüne TIR çarptı: 8 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen TIR sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 19:19:44 Güncelleme: 19:57:56 AA

Çorum'da TIR ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hürriyet Meydanı-Organize Sanayi Bölgesi seferini yapan Serdar Süslü yönetimindeki halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu.

Kazada, otobüste bulunan Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



TIR SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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