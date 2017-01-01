21 NİSAN 2017
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Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var

21 Nisan 2017 Cuma, 22:01:54 DHA

  • 1 Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var
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    Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın ailesine şehadet haberi verildi.

  • 2 Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var
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    Acılı baba Şehmuz Kayalı, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, "Bu Kürtlük meselesi değil" dedi.

  • 3 Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var
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    Okuldan eve döndüğünde karşılarında askerleri ve asılı Türk bayraklarını gören şehit Kayalı'nın kardeşleri ise büyük şok yaşadı.

  • 4 Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var
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    Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Şahmeran Mahallesinde bulunan ailesine acı haber verildi.

  • 5 Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var
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    KARDEŞLERİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI

    Davut Kayalı'nın okula giden kardeşleri Elif ve Derya, acı haber üzerine yakınları tarafından okuldan alınarak, eve getirildi.

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