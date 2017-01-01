Şırnak şehidi Davut Kayalı'nın evinde yas var

21 Nisan 2017 Cuma, 22:01:54 | Güncelleme: 22:49:33
DHA
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Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın ailesine şehadet haberi verildi.
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Acılı baba Şehmuz Kayalı, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, "Bu Kürtlük meselesi değil" dedi.
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Okuldan eve döndüğünde karşılarında askerleri ve asılı Türk bayraklarını gören şehit Kayalı'nın kardeşleri ise büyük şok yaşadı.
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Şahmeran Mahallesinde bulunan ailesine acı haber verildi.
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KARDEŞLERİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Davut Kayalı'nın okula giden kardeşleri Elif ve Derya, acı haber üzerine yakınları tarafından okuldan alınarak, eve getirildi.
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Evin önünde asılan Türk bayraklarını, askerleri ve kalabalığı görünce şok yaşayan çocuklar feryat ederek eve girdi.
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Acı haber için eve giden heyette bulunan Sosyal Hizmetler görevlisi ise annesi ve babası ile birlikte haberi evde alan şehidin kardeşi Mehmet ile yakından ilgilenerek, teselli etmeye çalıştı.
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DEDESİ KORE GAZİSİ
Bekar ve 6 kardeş olduğu kaydedilen Kayalı'nın bir gün önce ailesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi.
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Şehidin 2 yıl önce vefat eden dedesi Ali Kayalı'nın da Kore Gazisi olduğu belirtildi.
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ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ
Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile piyade uzman çavuş Davut Kayalı için, Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
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Törene, Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, silah arkadaşları, korucular ve vatandaşlar katıldı.
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Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın naaşı Ankara'ya, şehit piyade uzman çavuş Davut Kayalı'nın naaşı ise Gaziantep'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.