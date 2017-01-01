22 NİSAN 2017
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Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:57:35

Diyarbakır Merkez Sur İlçesi'nde 500 polisin katılımıyla "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon yapıldı

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    Diyarbakır Sur İlçesi'nde Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği, terörle mücadele ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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    Uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 21 kişiye yönelik, belirlenen 16 adrese 05.30'da eş zamanlı baskın yapıldı.

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    Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunu açılmayan bazı kapılar polisler tarafından koçbaşı ile kırıldı.

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     Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Satışa hazır 11 fişek halinde 40,2 gram esrar, 600 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği ile tüfeğe ait 60 adet mermi ve 1 adet pala ele geçirildi.

    (Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR)

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