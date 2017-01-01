Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Sur İlçesi'nde Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği, terörle mücadele ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 21 kişiye yönelik, belirlenen 16 adrese 05.30'da eş zamanlı baskın yapıldı.
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunu açılmayan bazı kapılar polisler tarafından koçbaşı ile kırıldı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Satışa hazır 11 fişek halinde 40,2 gram esrar, 600 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği ile tüfeğe ait 60 adet mermi ve 1 adet pala ele geçirildi.
(Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR)