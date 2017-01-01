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Hava durumu 22.04.2017

Kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:35:30 Güncelleme: 15:56:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, orta kuvvette olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

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Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı şöyle:

"Bu akşam ve yarın sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce'nin Yüksekleri), Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri) yağışların orta şiddette kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı)karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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